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Ближний Восток
Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
Все новости
03 июня 22:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
21:32
Ближний Восток
Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
Все новости

Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы

Ближний Восток
Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
Prt Scr youtube.com  /  News 12AM

Маскат, 3 июня. Руководство Омана освободило десятки активистов, которые были арестованы во время протестов в конце мая. Как отмечают правозащитники, таким образом власти страны пытаются разрядить напряженность в обществе на фоне высокой безработицы среди населения.

В конце мая сотни оманских мужчин, ищущих работу, провели демонстрации в нескольких городах, включая северный портовый город Сохар и южный город Салала — два очага беспорядков, которые представляют собой самую большую проблему для нового правителя, султана Хейсама бин Тарика Аль Саида. Протесты утихли после того, как силы безопасности применили слезоточивый газ и арестовали десятки митингующих.

Правозащитные организации заявили, что власти освободили десятки протестующих, в том числе видного активиста Ибрагима Балуши, одного из лидеров протестного движения в Сохаре. Он был арестован около своего дома 26 мая после возвращения с работы.

После ареста правозащитник содержался в одиночной камере, говорится в совместном заявлении Центра по правам человека в Персидском заливе (GCHR) и Оманской ассоциации по правам человека (OAHR).

«Около шести человек остаются в тюрьме, но мы ожидаем, что они также скоро будут освобождены», — сообщил агентству Reuters исполнительный директор GCHR Халид Ибрагим.

По словам Ибрагима и двух других освобожденных активистов, большинство задержанных находились под стражей в течение нескольких дней и были выпущены после подписания письменного обязательства не участвовать в демонстрациях и не призывать к протестам в социальных сетях. Активисты отказались назвать свои имена, опасаясь возмездия.

Протесты в разных городах Омана разгорелись в связи с потерей рабочих мест и плохих ухудшения экономических условий в государстве. Точно известно, что полиция султаната неоднократно использовала слезоточивый газ для разгона манифестантов в городе Сохар. Там группа демонстрантов устроила многодневную сидячую забастовку под эстакадой, скрываясь от палящего солнца.

На фоне дестабилизации обстановки в стране, пришедший к власти в январе 2020 года султан Хейсам бин Тарик поручил правительству ускорить работу по созданию рабочих мест в стране. Он объявил о новых директивах по созданию до 32 тысяч рабочих мест с полной и неполной занятостью.

В соответствии с его поручениями правительству, начинающие свою трудовую деятельность на рынке труда Омана будут обеспечены государственными субсидиями. Несмотря на это, демонстрации продолжались еще некоторое время.

После падения цен на нефть в 2014 году соотношение государственного долга Омана к ВВП подскочило примерно с 15% в 2015 году до 80% в 2020 году, в то время как планы правительства по диверсификации доходов от нефти и сокращению расходов на раздутый государственный сектор зашли в тупик.

Кроме того, экономика султаната, относительно небольшого производителя энергии с высоким уровнем государственной задолженности, уязвима к колебаниям цен на нефть и внешним потрясениям, таким как пандемия COVID-19.

Примечательно, что города Сохар и Салала были горячими точками и во время арабской весны в 2011 году. Тогда волнения угасли после того, как тогдашний правитель Омана уволил правительство, создал тысячи рабочих мест и распределил субсидии.

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Все новости / Ближний Восток / Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
протесты оман
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