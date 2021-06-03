Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы

Маскат, 3 июня. Руководство Омана освободило десятки активистов, которые были арестованы во время протестов в конце мая. Как отмечают правозащитники, таким образом власти страны пытаются разрядить напряженность в обществе на фоне высокой безработицы среди населения.

В конце мая сотни оманских мужчин, ищущих работу, провели демонстрации в нескольких городах, включая северный портовый город Сохар и южный город Салала — два очага беспорядков, которые представляют собой самую большую проблему для нового правителя, султана Хейсама бин Тарика Аль Саида. Протесты утихли после того, как силы безопасности применили слезоточивый газ и арестовали десятки митингующих.

Oman frees dozens of activists arrested during unemployment protestshttps://t.co/zuLc3xcx8n pic.twitter.com/dkI8m0JJEa — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 3, 2021

Правозащитные организации заявили, что власти освободили десятки протестующих, в том числе видного активиста Ибрагима Балуши, одного из лидеров протестного движения в Сохаре. Он был арестован около своего дома 26 мая после возвращения с работы.

После ареста правозащитник содержался в одиночной камере, говорится в совместном заявлении Центра по правам человека в Персидском заливе (GCHR) и Оманской ассоциации по правам человека (OAHR).

«Около шести человек остаются в тюрьме, но мы ожидаем, что они также скоро будут освобождены», — сообщил агентству Reuters исполнительный директор GCHR Халид Ибрагим.

وها هو إبراهيم يعانق سماء الحرية ✊ نيابة عنه وأهله أتقدم بجزيل الشكر لكل قلم كتب ونشر وتبنى قضيتة ولكل المساعي التي بُذلت في سبيل الأفراج عنه وحتى الجهات الأمنية شكراً لكم ???? محد يزعل القلوب متصافية بس لازم نتكلم ونكتب بصوت عالي! أحياناً! https://t.co/BupHXcHueh pic.twitter.com/d0GpC0h1Dc — علي هلال Ali Hilal ???? (@AliHilal__) June 2, 2021

По словам Ибрагима и двух других освобожденных активистов, большинство задержанных находились под стражей в течение нескольких дней и были выпущены после подписания письменного обязательства не участвовать в демонстрациях и не призывать к протестам в социальных сетях. Активисты отказались назвать свои имена, опасаясь возмездия.

Протесты в разных городах Омана разгорелись в связи с потерей рабочих мест и плохих ухудшения экономических условий в государстве. Точно известно, что полиция султаната неоднократно использовала слезоточивый газ для разгона манифестантов в городе Сохар. Там группа демонстрантов устроила многодневную сидячую забастовку под эстакадой, скрываясь от палящего солнца.

This is cruel behaviour is totally uncalled for by the Riot Police in #Oman.

Tear gas and crowd control measures are being taken against the peaceful protestors in #Sohar.#صحار_الآن #صلالة_الان pic.twitter.com/KcHI5JYjdh — J. Morris (@Jacobmorrris) May 26, 2021

На фоне дестабилизации обстановки в стране, пришедший к власти в январе 2020 года султан Хейсам бин Тарик поручил правительству ускорить работу по созданию рабочих мест в стране. Он объявил о новых директивах по созданию до 32 тысяч рабочих мест с полной и неполной занятостью.

В соответствии с его поручениями правительству, начинающие свою трудовую деятельность на рынке труда Омана будут обеспечены государственными субсидиями. Несмотря на это, демонстрации продолжались еще некоторое время.

После падения цен на нефть в 2014 году соотношение государственного долга Омана к ВВП подскочило примерно с 15% в 2015 году до 80% в 2020 году, в то время как планы правительства по диверсификации доходов от нефти и сокращению расходов на раздутый государственный сектор зашли в тупик.

The protests shook #Oman as young men said they didn’t want to cause trouble but wanted to make their voices heard over lack of jobs & job opportunities - the protests centred on the city of Sohar #صحار_الان pic.twitter.com/QGPpoLpio6 — sebastian usher (@sebusher) May 27, 2021

Кроме того, экономика султаната, относительно небольшого производителя энергии с высоким уровнем государственной задолженности, уязвима к колебаниям цен на нефть и внешним потрясениям, таким как пандемия COVID-19.

Примечательно, что города Сохар и Салала были горячими точками и во время арабской весны в 2011 году. Тогда волнения угасли после того, как тогдашний правитель Омана уволил правительство, создал тысячи рабочих мест и распределил субсидии.