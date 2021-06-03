Выбор будущего ВУЗа для старшеклассников — самая настоящая работа, серьезная и ответственная. Чтобы будущая профессия совпадала с вашими желаниями и возможностями, нужно не только успешно сдать ЕГЭ, но и прислушаться к самому себе. На помощь также можно призвать специалиста по профориентации, экспертов из интересующих вас областей или своих близких. И хотя окончательное решение в любом случае останется за вами, ФАН со своей стороны также готов предложить несколько подсказок о том, какой институт выбрать в 2021 году.

Первый шаг — определиться с профессией

Без этого мы никуда не продвинемся. К счастью, обычно к концу девятого класса большинство ребят уже понимают, какие предметы им даются легче, а какие требуют усилий. Случается, конечно, и так, что предмет вызывает интерес и сложности одновременно. Тогда на ваш выбор — дополнительная подготовка очно или онлайн. В любом случае, к моменту ЕГЭ ваш «пул» сдаваемых предметов должен быть сформирован.

Представьте себя в вашей выбранной специальности года через четыре или пять. Если подобное моделирование не вызывает дискомфорта, то смело двигайтесь в этом направлении. Также следует знать, что у специалистов по профориентации есть собственный арсенал для помощи будущим студентам. При сомнениях и колебаниях не стесняйтесь обращаться за профессиональной консультацией, тем более, что нередко эта услуга предоставляется бесплатно. На наш взгляд, не важно, как вы пришли к выбору будущей профессии, главное, чтобы при мыслях о ней вы чувствовали внутри уверенность, спокойствие и свободу.

Второй шаг — выбор вуза

Обратите внимание, что одно и то же направление в различных вузах может иметь разную специализацию. Внимательно читайте информацию на страницах учебного заведения и непременно ходите на дни открытых дверей. «Факультет», «кафедра» и «специальность» — это три разных понятия. Например, вы хотите стать экологом-полицейским. Поиски такого факультета могут не привести к успеху. Так же, как и кафедры. Вам нужно искать программу подготовки специальности «экологическая полиция» или «экологический надзор».

В стенах одного и того же вуза чаще всего предлагают и коммерческое и бюджетное направления. Но бывают исключения. Внимательно прочтите, какие бюджетные места есть в вузе и сколько их. И посмотрите на стоимость года обучения коммерческого направления. Если специальность очень желанная, то, не набрав нужное количество баллов на бюджет, абитуриент может принести свои документы в коммерческий отдел этого же направления.

Федеральное агентство новостей /

Другие важные критерии выбора вуза

Общежитие для студентов также может стать важным критерием при выборе учебного заведения. Это касается тех студентов, которые по разным причинам не могут жить с родителями. Поговорите с представителями вуза, узнайте, на каких условиях предоставляется общежитие, нужно ли за проживание платить и если да, то сколько. Также нелишним будет выяснить, насколько далеко от факультетов находятся кампусы и удобно ли из них добираться до учебных корпусов.

Иногда за внешне благополучным фасадом высшего учебного заведения скрываются не совсем приятные вещи: коррупция, поборы и вымогательство денег. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно посвятить сбору информации об этих теневых сторонах некоторое количество времени. Подобной информацией учащиеся могут делиться на студенческих интернет-форумах, а также на личных страницах в соцсетях. На тех же форумах вы узнаете, насколько в том или ином вузе лояльны к студентам, при каких условиях отчисляют или, напротив, дают возможность восстановиться.

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Каждый вуз старается собрать у себя под крышей самый сильный и продвинутый преподавательский состав. Но удается это не всем и не всегда. Если у вас есть возможность, приходите на открытые занятия, лекции и семинары, слушайте отзывы тех, кто уже окончил выбранное вами учебное заведение. Тем более, что не всегда наличие сертификатов от статусных организаций свидетельствует о реальном таланте и высоком уровне преподавателя.

В какой вуз поступать после колледжа? Одно из самых популярных направлений, которое выбирают вчерашние учащиеся этих учебных заведений — медицина и педагогика. Причем педагогический колледж может быть языковым, и тогда диплом расширит ваши возможности при выборе специальности. Медицинский вуз и специальность «лечебное дело» часто выбирают девушки, за плечами которых медицинский колледж и специальность «сестринское дело». Так они могут рассчитывать на более высокие должность и зарплату.

Поступаем в вуз без ЕГЭ: возможно ли это?

По тем или иным причинам некоторые поступающие не имеют результатов Единого государственного экзамена. Это могут быть абитуриенты, закончившие школу в другой стране, либо в тот период, когда ЕГЭ еще не было. Другой вариант — у выпускника школы есть особенности развития и ЕГЭ он не сдавал по состоянию здоровья. Для иностранных граждан и людей с ограниченными возможностями есть вузовские квоты, и вместо экзамена им будет предложено пройти вступительные испытания. Так или иначе, если вы интересуетесь этим вопросом, то первым делом нужно составить список, в какой институт можно поступать без ЕГЭ. Второе высшее образование и перевод в другой вуз также не требуют результатов Единого государственного экзамена: вам будет достаточно пройти собеседование и профильное внутривузовское вступительное испытание.

Какие бывают программы в вузах

Не секрет, что многие современные школьники нацелены получить международный сертификат, чтобы иметь возможность если и не уехать из страны, то практиковаться за рубежом. Поэтому обращайте внимание на наличие в вузе международной программы. Такие программы дают возможность поехать стажироваться за границу либо совсем бесплатно либо за очень небольшие деньги.

Ускоренные программы обучения позволяют пройти весь курс за более короткий срок. Правда, первый курс вам придется закончить в обычном режиме и лишь после этого пройти переаттестацию и приступить к более быстрой программе. Карт-бланш здесь у тех, кто уже имеет диплом колледжа или техникума по выбранной специальности. Преимущество ускоренной программы в том, что вы быстрее сможете приступить к работе и начать зарабатывать в сфере выбранной специальности.

Стипендиальные программы обычно рассматривают те, кто рассчитывает, во-первых, на свои хорошие знания и способности к обучению, а во-вторых, хочет быть независимым в финансовом плане. Вам необходимо будет узнать, какие выплаты полагаются студентам в том или ином учебном заведении и условия, при которых возможны повышения этих выплат. Чаще всего повышенные стипендии платят отличникам или хорошистам.

Магистерские программы — логичный шаг для тех, кто хочет «углубляться» в выбранной профессии. Окончив четыре года бакалавриата, вы можете продолжить обучение в этом же либо другом вузе или даже поменять специальность, если за четыре базовых года она успела вас разочаровать.

pixabay.com / Наталия Когут

Востребованность выбранной профессии

Чтобы разочарование не постигло вас в момент получения диплома, особенно если вы нацелены на быструю профессиональную карьеру, заранее посмотрите список вакансий по выбранной вами специальности. Бывают, конечно, увлеченные люди, для которых размер заработка и карьерный рост не так уж и важны. Например, ваша любовь к животным так велика, что вы готовы дни и ночи проводить в питомнике и не представляете своей жизни без этого. Но все же взрослый человек должен хотя бы приблизительно понимать, где он будет спать, что есть и во что одеваться. Погодные условия в нашей стране не позволяют ходить круглый год в одной рубашке и кедах. Еда, транспорт и жилье тоже стоят денег. Так что, мечты хороши, когда они подкреплены реальной финансовой составляющей.