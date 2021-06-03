Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь

Москва, 3 июня. Звезда российских фильмов и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала своим подписчикам, что на самом деле у нее трое детей, и показала крестную дочь.

У телезвезды и ее супруга Александра Стриженова есть две дочери, которых звездная чета назвала Анастасией и Александрой. Однако 53-летняя актриса считает, что на самом деле у нее три дочери, так как она является крестной матерью девушки по имени Елизавета.

В честь именин крестницы актриса опубликовала в Instagram общую фотографию, а в посте назвала девушку своей третьей дочерью. Она пожелала ей успехов в жизни, заявив, что все должно получиться.

Актриса ценит и любит свою семью, выводя ее всегда на первое место. Благодаря этому вместе со своим именитым мужем Стриженова в начале мая получила премию «Телепара года», к которой прилагались путевки в Турцию на отдых.