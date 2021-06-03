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03 июня 22:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
21:32
Ближний Восток
Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
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Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США

Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
army.mil

Москва, 3 июня. США намерены начать переход на гиперзвуковое оружие уже в 2022 году. Планы Пентагона прокомментировал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Соединенные Штаты намерены существенно ускорить развертывание гиперзвукового оружия. Как уточнил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт, первые серийные образцы такого вооружения появятся в армии США уже в середине 2022 года. При этом он отметил, что США занимаются разработкой не только оборонительных, но и наступательных систем, а также изучают возможности многосферной платформы, которая могла бы совмещать обе варианта.

В эфире «Радио Sputnik» военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин ответил на планы американцев оснастить свои части новейшим гиперзвуковым оружием. По его словам, американцы сильно «забуксовали» на этапе разработки, однако из-за успехов России в этой области, не имеют времени на доработку неудавшихся концептов.

«У них на сегодняшний день нет работающего прототипа ракеты или гиперзвуковой маневрирующей боеголовки, то они должны хотя бы заявить, что находятся в тренде, и такое оружие у них может быть», — заявил Дмитрий Литовкин.

Он также добавил, что Соединенные Штаты смогут догнать Россию в сфере гиперзвукового вооружения не раньше 2027 года.

«Где-то к 2027-2030 году они должны составить нам прямую конкуренцию для того, чтобы соответствовать уровню мировой ядерной державы и глобального игрока в мире», — резюмировал военный эксперт.

Напомним, ранее флагман Северного флота «Адмирал Горшков» в Северодвинске провел заключительные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон». Военное судно вышло в Баренцево море, где провело боевые пуски по условным целям.

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Все новости / Армия / Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
россия сша прогноз армия вооружение гиперзвук литовкин мнение
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