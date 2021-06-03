Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США

Москва, 3 июня. США намерены начать переход на гиперзвуковое оружие уже в 2022 году. Планы Пентагона прокомментировал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Соединенные Штаты намерены существенно ускорить развертывание гиперзвукового оружия. Как уточнил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт, первые серийные образцы такого вооружения появятся в армии США уже в середине 2022 года. При этом он отметил, что США занимаются разработкой не только оборонительных, но и наступательных систем, а также изучают возможности многосферной платформы, которая могла бы совмещать обе варианта.

В эфире «Радио Sputnik» военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин ответил на планы американцев оснастить свои части новейшим гиперзвуковым оружием. По его словам, американцы сильно «забуксовали» на этапе разработки, однако из-за успехов России в этой области, не имеют времени на доработку неудавшихся концептов.

«У них на сегодняшний день нет работающего прототипа ракеты или гиперзвуковой маневрирующей боеголовки, то они должны хотя бы заявить, что находятся в тренде, и такое оружие у них может быть», — заявил Дмитрий Литовкин.

Он также добавил, что Соединенные Штаты смогут догнать Россию в сфере гиперзвукового вооружения не раньше 2027 года.

«Где-то к 2027-2030 году они должны составить нам прямую конкуренцию для того, чтобы соответствовать уровню мировой ядерной державы и глобального игрока в мире», — резюмировал военный эксперт.

Напомним, ранее флагман Северного флота «Адмирал Горшков» в Северодвинске провел заключительные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон». Военное судно вышло в Баренцево море, где провело боевые пуски по условным целям.