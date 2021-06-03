Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 22:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
21:32
Ближний Восток
Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
Все новости
03 июня 22:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
21:32
Ближний Восток
Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
Все новости

Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»

Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
Prt Scr youtube.com  /  Сергей Фамилов

Москва, 3 июня. В словах блогера-экстремиста Романа Протасевича нет признаков лжи или психологического давления, когда он говорит о возможной «подставе» от своих сторонников, пишет «МК».

«Московский комсомолец» решил побеседовать с профессиональным профайлером Ильей Анищенко —экспертом по распознаванию с лжи с помощью невербальных признаков, как то жесты, мимика или микровыражения лица. Когда сооснователя Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским. — Прим. ред.) просят порассуждать о возможном предательстве, он ведет себя естественно: активно жестикулирует, иногда шутит, раскрепощенно сидит на стуле.

«Идет свободный рассказ с высказыванием своего мнения. Слова он подтверждает жестами, мимикой, интонацией. Особенно когда говорит о том, что его подставили свои. Похоже, он реально так думает», — признает Анищенко.

Авторы фильма-расследования о Протасевиче достигли своей цели, уверен Анищенко — блогер ведет себя абсолютно естественно, сыграть такое — невозможно. В его поведении нет признаков фальши, даже когда он говорит о питании в СИЗО — Протасевич в ходе беседы признал, что кормят его вкусно.

На вопрос о том, может ли быть весь допрос постановкой, Анищенко ответил отрицательно. Протасевич подкрепляет речь жестами, мимикой, интонациями. Что касается последних, профайлер и вовсе заявил, что блогер «слишком много эмоций выдал», и одно это уже говорит о том, что беседа получилось искренней. Однако, подчеркнул эксперт, «на камеру» профайлер не называл конкретных имен и никого не обвинял в предательстве — лишь вскользь упомянул об испортившихся отношениях с помощником экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франаком Вячоркой.

Речь блогера не заучена и не постановочна, вполне возможно, что перед беседой белорусские органы следствия что-то ему пообещали, и поэтому он себя вел так спокойно, заключил Анищенко. Помимо экстремисткой деятельности на территории Белоруссии, Протасевич был также объявлен в розыск за участие в гражданской войне на территории Украины в составе радикального националистического батальона «Азов».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
белоруссия интервью допрос аналитика протасевич
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 50357 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 33980 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 27760 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 25199 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Общество 23618 1 июня 2021
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Рейтинг@Mail.ru