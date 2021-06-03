Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»

Москва, 3 июня. В словах блогера-экстремиста Романа Протасевича нет признаков лжи или психологического давления, когда он говорит о возможной «подставе» от своих сторонников, пишет «МК».

«Московский комсомолец» решил побеседовать с профессиональным профайлером Ильей Анищенко —экспертом по распознаванию с лжи с помощью невербальных признаков, как то жесты, мимика или микровыражения лица. Когда сооснователя Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским. — Прим. ред.) просят порассуждать о возможном предательстве, он ведет себя естественно: активно жестикулирует, иногда шутит, раскрепощенно сидит на стуле.

«Идет свободный рассказ с высказыванием своего мнения. Слова он подтверждает жестами, мимикой, интонацией. Особенно когда говорит о том, что его подставили свои. Похоже, он реально так думает», — признает Анищенко.

Авторы фильма-расследования о Протасевиче достигли своей цели, уверен Анищенко — блогер ведет себя абсолютно естественно, сыграть такое — невозможно. В его поведении нет признаков фальши, даже когда он говорит о питании в СИЗО — Протасевич в ходе беседы признал, что кормят его вкусно.

На вопрос о том, может ли быть весь допрос постановкой, Анищенко ответил отрицательно. Протасевич подкрепляет речь жестами, мимикой, интонациями. Что касается последних, профайлер и вовсе заявил, что блогер «слишком много эмоций выдал», и одно это уже говорит о том, что беседа получилось искренней. Однако, подчеркнул эксперт, «на камеру» профайлер не называл конкретных имен и никого не обвинял в предательстве — лишь вскользь упомянул об испортившихся отношениях с помощником экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франаком Вячоркой.

Речь блогера не заучена и не постановочна, вполне возможно, что перед беседой белорусские органы следствия что-то ему пообещали, и поэтому он себя вел так спокойно, заключил Анищенко. Помимо экстремисткой деятельности на территории Белоруссии, Протасевич был также объявлен в розыск за участие в гражданской войне на территории Украины в составе радикального националистического батальона «Азов».