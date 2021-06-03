Круглые столы по экономическому взаимодействию стран СНГ выявили его сильные стороны

В самом конце мая в преддверии Санкт-Петербургского международного экономического форума в очно-заочном режиме прошли круглые столы Санкт-Петербург — Кишинев, Санкт-Петербург — Ташкент, Санкт-Петербург — Баку. Эксперты обсудили возможности экономического и информационного взаимодействия сторон. Диалог по ключевым вопросам о том, в каком текущем состоянии находится экономическое и экспертное взаимодействие, какие риски и препятствия необходимо учитывать в его развитии, был организован Институтом современного государственного развития при финансовой поддержке Фонда имени Горчакова в рамках проекта «Общественно-политические диалоги на пространстве СНГ».

Благодаря прошедшим дискуссиям, мы можем сказать, что диалоги России с Азербайджаном, Молдовой и Узбекистаном имеют серьезные отличия.

Открывали круглые столы Игорь Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, который отметил необходимость любых видов взаимодействия для формирования основ сотрудничества деловых кругов стран; а также Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, который подчеркнул, что благодаря таким крупным мероприятиям, как ПМЭФ, как раз и создаются возможности для подписания соглашений и продвижения инициатив деловых кругов разных стран.

Представители Молдовы акцентировали внимание на том, что экономическое взаимодействие развивается по нисходящей линии, и при этом во многом из-за решения самой России вводить ограничения на экономическое сотрудничество после заключения Молдовой договора об ассоциации с ЕС, о чем сказал, например, Виктор Шелин, председатель Социал-демократической партии Молдовы. В качестве препятствий для развития экономического взаимодействия он назвал падение имиджевых позиций России в глазах граждан Молдовы, при том, что политический истеблишмент последней сам не готов четко обозначить свои намерения. В качестве пути решения проблемы Виктор Шелин предложил активизировать соглашение о зоне свободной торговли, которое Молдова заключила с Евразийским экономическим союзом, чтобы привлечь инвестиции в Молдову из стран ЕАЭС и установить с ними прочные экономические связи.

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Игорь Тулянцев, председатель Общественного совета «За свободную Родину!» в качестве препятствий для диалога указал политические процессы в самой Республике, уровень коррупции и непонятность образа ЕАЭС в глазах молдаван. При этом он отметил популярность российского президента и его высокий рейтинг, а также уровень доверия к нему. В качестве предложения для улучшения взаимодействия сторон эксперт отметил необходимость информационной работы в укреплении образа России. Более того, он подчеркнул, что именно молдавский народ ощущает близость к России, и именно он сохранил русский язык, а не чиновники этой страны. Еще один эксперт, молодой общественный активист Думитру Ройбу отметил, что если не работать сейчас с молодежью, то Россию уже не будут воспринимать как партнера, ведь школьники учатся по учебникам «Истории Румынии».

Эту мысль поддержала петербургский социолог, доцент СПбГУ, Наталья Немирова, которая рассказала о незначительных ожиданиях экономического взаимодействия в глазах обществ обеих стран. При этом именно у граждан Молдовы наблюдается наиболее высокий разрыв в предпочтении товаров из стран СНГ и других стран за его пределами, так как они предпочитают приобретать товары из стран ЕС. Наталья Еремина, профессор СПбГУ, акцентировала внимание на формировании постоянных каналов взаимодействия и совместных программ для молодежи, сфокусированных на евразийской интеграции, и отметила, что пока Россия еще входит в десятку торговых партнеров Молдовы (как, кстати, и Беларусь), но эта ситуация будет ухудшаться, если не создать более конкретные и определенные проекты взаимодействия.

Представители Узбекистана и российские эксперты, принимавшие участие во втором круглом столе, были гораздо более оптимистичны. Так, Равшан Назаров, доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Плеханова, представил развернутый доклад о разных совместных проектах, в том числе весьма масштабных, начиная образованием и заканчивая энергетикой и аграрным сектором. При этом Россия всегда входит в тройку важнейших экономических партнеров Узбекистана, занимая в основном лидирующие позиции. Нигора Кариева, независимый исследователь, подчеркнула еще и устойчивые взаимодействия сторон в сфере образования. Довольно подробно про образовательный проект «Русталим», который как раз выполняет задачи по образовательному сотрудничеству, рассказал его исполнительный директор Артем Ипатьев. При этом профессор СПбГУ Константин Мещеряков предложил сосредоточиться на конкретных российско-узбекских проектах, представляющих интерес, например, для Санкт-Петербурга. В частности, речь идет о создании прямо ориентированных на российский рынок агропромышленных предприятий, которые смогут поставлять необходимые продовольственные товары в разные регионы России. Высоко оценил взаимодействие с Узбекистаном Борис Подопригора, эксперт по Средней Азии, назвав их «якорем стабильности» в данном регионе.

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Азербайджан — это всегда особый кейс. Гюльнара Мамедзаде, заместитель генерального директора информационного агентства Trend, и Ильгар Велизаде, глава пресс-центра Спутник-Азербайджан, подчеркнули, что при наличии большого числа успешных совместных проектов о них практически невозможно найти информацию в российских СМИ. Напротив, наблюдаются неверные трактовки и интерпретации всех событий в регионе, при том, что Азербайджан всегда позитивно относится к России и к возможностям сотрудничества с ней. Велизаде заметил, что Азербайджан готов выступить посредником для становления взаимодействия бизнес-кругов России и Ирана, а Гюльнара Мамедзаде оценила высокий потенциал для технологического сотрудничества. Другие участники дискуссии, в частности, доктор исторических наук Ниязи Ниязов, отметил, что возможности для сотрудничества есть, но необходимо преодолевать коррупцию, создавать устойчивые правила игры, включать частный бизнес во все проекты.

Итоги круглых столов выяснили следующие интересные моменты. Во-первых, общества всех стран постсоветского пространства находятся частично в инерционном движении с 1990-х годов. Во-вторых, сейчас состыковываются процессы осознания необходимости вернуться к вопросу взаимодействия со странами постсоветского пространства и роста влияния множества внешних факторов, усложняющих картину.

В-третьих, также мы выяснили, что те государства, которые имеют сложившиеся политические традиции, некоторую политическую преемственность или сильную политическую власть как отражение сложившейся государственности, в большей степени готовы к диалогу и равноправному партнерству, чем слабые государства с неустойчивой властью. Первые не позволяют собой манипулировать, и с ними как раз проще устанавливать взаимодействие. Вторые являются надежными партнерами в меньшей степени.

В-четвертых, во всех случаях установилась очень серьезная зависимость экономических процессов от политических, что мешает инвестиционному потенциалу. И эта зависимость прослеживается практически повсеместно. Однако данная проблема может быть решена именно самой Россией.

В-пятых, все участники подчеркнули отсутствие информации о сотрудничестве стран на постсоветском пространстве, при том, что необходимо специально готовить общества постсоветских стран к взаимодействию.