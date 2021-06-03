День пивовара в нашей стране возник совсем недавно — в 2003 году — и приходится на вторую субботу июня. В этом году День пивовара будут праздновать 12 июня. Праздник был основан Союзом пивоваров России в Санкт-Петербурге. ФАН с интересом открыл для себя страницы истории пивоваренного дела на Руси и готов поделиться этой информацией с читателями.

История пивоваров России

Пиво как угощение для гостей упоминается еще в «Домострое» — старинном сборнике семейных правил на Руси. Там сказано, что запасливый хозяин должен встречать гостя с ковшом-скобкарем, наполненным пивным напитком. В качестве закуски к пиву подавался соленый моченый горох и соленая же рыба. Посуда выбиралась тоже особенная — глиняный кувшин, оплетенный берестой, или сосуд с носиком из серебра или меди.

Согласно официальным историческим источникам, пиво в России варили, начиная с IX века. Качество напитка прописывали в законах, которые принимало Новгородское вече. Пиво обязательно присутствовало на столе на семейных торжествах и деловых переговорах. Поговорка «И я там был, мед-пиво пил» как нельзя лучше иллюстрирует застолье того времени. Если учесть, что пиво было единственным хмельным напитком у наших предков вплоть до XV века, можно только представить, насколько оно было популярным и распространенным. Каждое домохозяйство варило свой уникальный вид пива. Пивоварение породило целую плеяду питейных заведений, их называли «корчмы». Но правители быстро смекнули, что пивовары могут неплохо пополнять казну, и при царе Иване III была введена государственная монополия на приготовление пива. Пиво для семейных праздников варить было можно, но с обязательной уплатой подати. Против таких откупных периодически поднимались народные бунты, которые жестоко подавлялись.

В промышленных масштабах пиво на Руси стали выпускать в XVIII веке. Первый пивоваренный завод был возведен при императрице Екатерине Великой в 1773 году на территории Киево-Печорской Лавры. Монахи производили пиво, по описанию своих же архивариусов, в очень небольших количествах — для удовлетворения потребностей царского двора. А в 1876 году в продажу поступило пиво от московского Трехгорного пивоваренного товарищества.

Разумеется, пивоваренное производство открывалось во многих городах России, и каждый завод старался удивить покупателей собственным неповторимым сортом пива. Но в период СССР пивоваренное производство было национализировано, и самым доступным пивом стало «Жигулевское».

Современный пивной ассортимент в магазинах нашей страны достаточно широк. Однако, к сожалению, древние русские традиции варки пива практически утеряны. Продукт производят на основе пивного концентрата, завезенного иностранными компаниями, и почти не отличается на вкус. Вот почему ценители предпочитают покупать пенный напиток в мини-пивоварнях, для которых праздник пива — настоящее событие и возможность заявить о себе.

pixabay.com / Jenny Johansson

Секреты пивоваров разных стран

Базовый ингредиент любого пива — это солод, самым ходовым является ячменный. Благодаря солоду разных видов и степени обжарки напиток имеет различные вкусовые нотки: карамели, бисквита, ореха, шоколада, кофе и меда. Пиво, сваренное по одинаковым рецептам, но на разной воде и с участием разного солода, заметно отличается по вкусу. Поэтому рецепты приготовления пива хранили в секрете и передавали из поколения в поколение. В Баварии, например, где пивные традиции не прерывались, сегодня можно отведать вкус пива, производимого не одну сотню лет назад.

Свой отпечаток на производство пенного напитка накладывают и территориальные особенности выращивания тех или иных культур. Так, в Китае в пиво добавляют рис, в африканских странах — сорго, а в США — кукурузу. Дрожжи стали частью пива лишь в конце XIX века, до этого процесс брожения был естественным, хотя и более длительным.

В Европе популярно пиво с фруктовыми нотками — лаймом, гранатом, вишней. Вкус малины и ежевики особенно любят бельгийские производители ламбика — необычного пива, созревающего в бочках. Специфические сорта пива могут также содержать гвоздику, кардамон, анис, перец.

Традиции Всероссийского Дня пивовара

Очевидно, что все мероприятия в День пивовара — тематические и связаны с дегустацией янтарного напитка. Если в вашем городе есть завод по производству пива, то с большой вероятностью в этот день вы сможете попасть туда на экскурсию и вам покажут, как здесь все устроено. В городских парках в День пивовара проводят фестивали и народные гуляния, конкурсы, марафоны и соревнования. Обычно к этому празднику пивовары стараются подготовиться заранее и презентовать покупателям новый сорт пива либо угостить всех лимитированным напитком. Пиво в этот день буквальном смысле льется рекой. Поэтому главное — обойтись без чрезмерного употребления этого всенародно любимого напитка, чтобы не навредить здоровью.