Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир

Москва, 3 июня. Военный эксперт Борис Рожин оценил новый фильм Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии».

Документальный фильм показывает всю тяжесть обстановки в Северной Африке. Ливия стала основным хабом, куда съезжаются боевики из всех приграничных и не только стран. Поддержание атмосферы хаоса в регионе выгодно в первую очередь для американцев. И они добиваются этой цели с помощью своих подручных боевиков, заявил эксперт в интервью «НьюИнформ».

«Через эту дестабилизацию они планируют подрывать позиции России, которая укрепляется в Северо-Восточной Африке. Смещение террористической угрозы на север континента создает опасность не только для Европы, но и для России», — сказал он.

Вашингтон затрагивает и интересы Пекина. Ни для кого не секрет, что Китай много инвестирует в африканские проекты. Другими словами, Белый дом «наступает» на экономические интересы Поднебесной.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что США с помощью стратегии управляемого хаоса мешают Ливии выйти из кризиса. Таким образом Вашингтон влияет и на Европу.