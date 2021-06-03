Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу

Москва, 3 июня. Организаторы премии «Профсоюзный Авангард» назвали последний день приема заявок.

Как сообщает профсоюзная газета «Солидарность», прием заявок заканчивается 10 июня. После жюри конкурса займется рассмотрением заявок участников.

Премия проводится ежегодно, ее учредителем выступает газета «Солидарность» в целях поощрения представителей отечественных профсоюзов. Победителей выберут среди тех, кто преуспел в развитии профсоюзного движения России в течение конкурсного года.

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