Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса

Москва, 3 июня. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что в России не ожидается третьей волны коронавируса.

По словам специалиста, никаких волн пандемии коронавируса нет и не будет. Викулов отметил, что существует одна пандемия, которая усиливается и ослабляется в разных субъектах России. Он подчеркнул, что существуют некоторые сдерживающие моменты, которые связаны с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями.

В интервью с «Радио 1» врач сообщил, что в РФ необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Он привел в пример Мальту, где благодаря вакцинации был сформирован популяционный иммунитет, и Индию, где в то же время происходит настоящая медико-санитарная катастрофа.

Ранее сообщалось, что иммунолог Жемчугов опроверг риски возникновения третьей волны COVID-19 в РФ. Он заявил, что таких рисков нет и эпидемия завершается.