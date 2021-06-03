Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко

Минск, 3 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко часто вел себя как решительный политик, сказал Роман Протасевич, сооснователь признанного Минском экстремистским Telegram-канала Nexta.

Он признал, что прежде часто критиковал Лукашенко. Ситуация изменилась, когда сам Протасевич стал интересоваться политикой.

«Но чем больше я стал вести не журналистскую работу, а политическую, тем больше мне хотелось бежать. Я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, были попыткой давления. Во многих моментах он поступал как человек со стальными яйцами», — заявил он.

Ранее журналиста задержали в Минске. Он летел на самолете авиакомпании Ryanair. Судно было вынуждено совершить экстренную посадку в белорусской столице. Органы республики завели уголовное дело против администраторов Nexta еще в прошлом году. Они включены в перечень лиц, причастных к терроризму, и объявлены в розыск. Сам Протасевич, как сообщает сайт 360tv.ru, заявил о конфликте с соратником перед ситуацией с рейсом Ryanair.