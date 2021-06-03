Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры

Йошкар-Ола, 3 июня. Правительство Республики Марий Эл и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» подписали соглашение сотрудничестве. Договоренности были достигнуты в ходе ПМЭФ.

Власти в рамках соглашения реализуют проекты развития систем общественного транспорта в республике, передает издание «Медиапоток». Также речь идет о повышении качества транспортного обслуживания.

Стороны соглашения обсудили планы по модернизации транспортной инфраструктуры, оптимизации маршрутов, предоставлению лизингового финансирования и созданию единого оператора. Важность сотрудничества с госкорпорацией в ходе встречи отметил глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, отметив, что взаимные усилия помогут решить актуальные для региона вопросы.

Пять инициатив, входящих в нацпроект «Образование», реализуют в Марий Эл. Как сообщалось ранее, о них рассказал глава региона Александр Евстифеев.