Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии

Минск, 3 июня. Целью прошедших в Белоруссии митингов являлось разрушение экономики страны, заявил сооснователь Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич.

По его словам, нужно заставить людей голодать, чтобы происходили «голодные бунты». Об этом блогер рассказал в эфире программы «Марков. Ничего личного».

«Я открыто говорил, что у нас нет «улиц» и не будет. Глупо призывать выйти, если никто не выйдет», — добавил он в беседе с ведущим Маратом Марковым.

Также сооснователь Nexta рассказал о своем самочувствии после экстренной посадки самолета Ryanair и последующего задержания в аэропорту Минска. Кроме того, Роман Протасевич выразил мнение о существовании независимых СМИ.