Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее

Майкоп, 3 июня. Суд вынес приговор работнице управления по охране окружающей среды и природным ресурсам, которую обвиняли в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Согласно материалам дела, женщина ежемесячно добавляла себе выплаты к должностному окладу в размере 20% за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны. При этом она обманом подписала приказ, который отправила в бухгалтерию для начисления зарплаты. Таким образом, злоумышленница нанесла ущерб бюджету, сообщает СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Суд назначил сотруднице наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока в законную силу не вступил.