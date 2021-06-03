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03 июня 21:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:11
Общество
«Без доброго пива нет души разлива»: история и традиции празднования Дня пивовара в России
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
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Уфимские спасатели помогли найти двух заблудившихся в лесу грибников

  /   Обновлено: 03 июня 2021 20:47
Общество
Уфимские спасатели помогли найти двух заблудившихся в лесу грибников
pixabay.com

Уфа, 3 июня. Сотрудники МЧС России по Республике Башкортостан спасли двух заблудившихся в лесу грибников.

Сначала удалось найти автомобиль потерявшихся мужчин. Как только специалисты прибыли на место, они включили сирену, чтобы люди могли выйти на ее звук.

При этом у одного из грибников был с собой мобильный телефон. Спасатели вышли с ним на связь и объяснили, как определить свои координаты. По проселочным дорогам пришлось ехать на квадроциклах.

Спустя некоторое время грибников удалось отыскать. По словам сотрудников МЧС, лес действительно был довольно густой, а ориентироваться в нем было практически невозможно.

Ранее стало известно, что тульские спасатели героически вытащили из огня инвалида. Во время прогулки мужчины увидели, что из окна второго этажа многоквартирного дома повалил густой черный дым.

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уфа спасатели грибники хорошие новости россии
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