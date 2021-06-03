Уфимские спасатели помогли найти двух заблудившихся в лесу грибников

Уфа, 3 июня. Сотрудники МЧС России по Республике Башкортостан спасли двух заблудившихся в лесу грибников.

Сначала удалось найти автомобиль потерявшихся мужчин. Как только специалисты прибыли на место, они включили сирену, чтобы люди могли выйти на ее звук.

При этом у одного из грибников был с собой мобильный телефон. Спасатели вышли с ним на связь и объяснили, как определить свои координаты. По проселочным дорогам пришлось ехать на квадроциклах.

Спустя некоторое время грибников удалось отыскать. По словам сотрудников МЧС, лес действительно был довольно густой, а ориентироваться в нем было практически невозможно.

Ранее стало известно, что тульские спасатели героически вытащили из огня инвалида. Во время прогулки мужчины увидели, что из окна второго этажа многоквартирного дома повалил густой черный дым.