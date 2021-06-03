Банги, 3 июня. Известный центральноафриканский военный обозреватель Грегуар Сирил Донгобада прокомментировал вооруженное столкновение на границе двух республик — ЦАР и Чада.

Он заявил, что именно чадские войска зашли на территорию Центральноафриканской республики, что привело к непредвиденным жертвам с их стороны.

«Военные источники сообщают, что чадские пограничники пересекли границу и теперь находятся на территории ЦАР. Теперь стоит вопрос о том, связан этот инцидент с плохой подготовкой их армии или с осознанной провокацией», — заявил Донгобада.

Что же касается Вооруженных сил ЦАР (FACA), то военнослужащие африканской страны просто преследовали боевиков до границы с Чадом, но затем остановились.

Обозреватель также отметил, что не прошло и дня, как французские СМИ развязали информационную войну против Центральноафриканской Республики.

«Энтузиазм, с которым взялись обозревать это происшествие новостные агентства Франции, впечатляет. Я уверен, что Пятая республика причастна к этой провокации», — подчеркнул он.

Многие эксперты сходятся во мнении, что Франция постепенно утрачивает влияние в африканских странах. Жители Черного континента все чаще принимают участие в антифранцузских демонстрациях и митингах.

Например, население Мали потребовало выгнать всех французов с территории государства. Аналогичные настроения охватили граждан ЦАР, которые вышли на шествие против Парижа, призывая защитить российских инструкторов от нападок западных СМИ.