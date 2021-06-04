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04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
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«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
04:06
Общество
Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
04:06
Общество
Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
04:03
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
04:00
Политика
Рогозин попросит главу NASA убедить Байдена угомонить сторонников санкций
04:00
Общество
Первый российский нейромобиль уже создан в Нижегородском университете
03:59
Общество
Юрист заявил об ответственности банков за поиск мошенников
03:59
Общество
Жителям Ленобласти пообещали жару до 30 градусов на выходные
03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
03:30
Общество
4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
03:23
Экономика
Новак: рост цен на бензин в России в пределах инфляции
03:12
Политика
Протасевич предал огласке обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве»
03:11
Общество
Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
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4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии

Общество
4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
freepik.com  /  Designed by Freepik

С 1983 года по постановлению Генеральной Ассамблеи ООН каждое 4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression).

Дата была выбрана неспроста: 4 июня 1982 года на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана был совершен налет израильской авиации, в ходе которого погибло огромное число мирных жителей, среди которых были дети. Причиной страшного инцидента стало покушение террористической организации националиста Абу Нидаля на жизнь дипломата Шломо Аргова, посла Израиля в Великобритании, что в итоге привело к началу Ливанской войны 1982 года.

По данным ООН за 2019 год, самыми опасными странами для детей остаются Афганистан, Сирия и Йемен. Страшные цифры поражают: в течение года было убито 4 019 детей и еще более 6000 были искалечены.

4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
freepik.com  / Designed by Freepik

За семь лет войны в Донбассе погибло более 240 детей, еще 56 малолетних жителей Украины пропали без вести, а ранения и травмы, по данным разных источников, получили от 167 до 500 человек. И не всегда виноваты сами ожесточенные боевые действия: когда прекращается огонь, то на территориях остается множество действующих мин, на которых зачастую подрываются неосторожные малыши.

У агрессии в отношении несовершеннолетних, стоит сказать, много форм. Так, в 2018 году было зафиксировано 933 случая, когда детей подвергали сексуальному насилию. Через год эта цифра снизилась до 735 человек, что все равно не может не ужасать.

Похищения (1683 случая за 2019 год), вербовка и вовлечение детей в военные действия (7747 случаев), нападения на школы и больницы, отказ в предоставлении гуманитарного доступа (4400 случаев)... На территориях, в той или иной степени затронутых конфликтами, живут не менее 200 миллионов детей, однако об их настоящем, а уж тем более будущем говорить не приходится. Реальность такова, что самая уязвимая часть населения, на защиту которой должен вставать весь мир, зачастую оказывается самой пострадавшей стороной.

Не все трагедии можно предотвратить, но Международный день невинных детей — жертв агрессии в очередной раз напоминает всей общественности, как фундаментально важны обязательства ООН в вопросах защиты прав малолетних жителей Земли. От действий взрослых людей, развязывающих войны и конфликты, страдают те, кого мы привыкли называть нашим будущим. И нам же, зрелому поколению, это будущее стоит упорно защищать и оберегать.

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Все новости / Общество / 4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
дети война теракты преступления против детей
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