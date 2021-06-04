4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии

С 1983 года по постановлению Генеральной Ассамблеи ООН каждое 4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression).

Дата была выбрана неспроста: 4 июня 1982 года на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана был совершен налет израильской авиации, в ходе которого погибло огромное число мирных жителей, среди которых были дети. Причиной страшного инцидента стало покушение террористической организации националиста Абу Нидаля на жизнь дипломата Шломо Аргова, посла Израиля в Великобритании, что в итоге привело к началу Ливанской войны 1982 года.

По данным ООН за 2019 год, самыми опасными странами для детей остаются Афганистан, Сирия и Йемен. Страшные цифры поражают: в течение года было убито 4 019 детей и еще более 6000 были искалечены.

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За семь лет войны в Донбассе погибло более 240 детей, еще 56 малолетних жителей Украины пропали без вести, а ранения и травмы, по данным разных источников, получили от 167 до 500 человек. И не всегда виноваты сами ожесточенные боевые действия: когда прекращается огонь, то на территориях остается множество действующих мин, на которых зачастую подрываются неосторожные малыши.

У агрессии в отношении несовершеннолетних, стоит сказать, много форм. Так, в 2018 году было зафиксировано 933 случая, когда детей подвергали сексуальному насилию. Через год эта цифра снизилась до 735 человек, что все равно не может не ужасать.

Похищения (1683 случая за 2019 год), вербовка и вовлечение детей в военные действия (7747 случаев), нападения на школы и больницы, отказ в предоставлении гуманитарного доступа (4400 случаев)... На территориях, в той или иной степени затронутых конфликтами, живут не менее 200 миллионов детей, однако об их настоящем, а уж тем более будущем говорить не приходится. Реальность такова, что самая уязвимая часть населения, на защиту которой должен вставать весь мир, зачастую оказывается самой пострадавшей стороной.

Не все трагедии можно предотвратить, но Международный день невинных детей — жертв агрессии в очередной раз напоминает всей общественности, как фундаментально важны обязательства ООН в вопросах защиты прав малолетних жителей Земли. От действий взрослых людей, развязывающих войны и конфликты, страдают те, кого мы привыкли называть нашим будущим. И нам же, зрелому поколению, это будущее стоит упорно защищать и оберегать.