Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа

Банги, 3 июня. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада сообщил о возвращении мирной жизни в столицу восточной префектуры Верхнее Котто Бриа, а также опубликовал фотографии различных правительственных и общественных учреждений города на странице в Facebook.

Ранее сообщалось об успешной операции центральноафриканской армии против боевиков. Бандформирования двигались в сторону населенного пункта и намеревались захватить его. Однако правительственные войска отбили наступление. В ходе операции погибли трое радикалов. Другие члены незаконных вооруженных формирований оставили оружие и раненых соратников, после чего бежали.

Этот успех можно объяснить высоким уровнем подготовки военнослужащих Вооруженных сил ЦАР, которые проходят обучение у российских инструкторов. Стоит отметить, что специалисты из России находятся в африканской стране по запросу официальных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН.

Сейчас премьер-министр Нгребада принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Он уже успел встретиться с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.