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03 июня 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:11
Общество
«Без доброго пива нет души разлива»: история и традиции празднования Дня пивовара в России
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
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Байден назвал борьбу с коррупцией в мире одной из ключевых задач США

Политика
Байден назвал борьбу с коррупцией в мире одной из ключевых задач США
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 3 июня. Президент США Джо Байден подписал меморандум, в котором борьба с коррупцией провозглашается одной из основных задач США в вопросе национальной безопасности.

Представитель администрации американского главы сообщил об этом на специальном брифинге.

«Правительству поручено провести обзор и представить президенту доклад, рекомендации в течение 200 дней», - заметили в Белом доме.

В документе должно быть отображено, как правительство США может усилить и скоординировать шаги по борьбе с коррупцией. Инициатива охватывает международное партнерство и привлечение к ответственности всех причастных к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что Байден вновь попал в центр скандала после того, как не смог вспомнить число месяцев в году. Американский президент заявил, что с января 2021 года прошло уже «15 месяцев».

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Все новости / Политика / Байден назвал борьбу с коррупцией в мире одной из ключевых задач США
сша коррупция байден
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