Байден назвал борьбу с коррупцией в мире одной из ключевых задач США

Вашингтон, 3 июня. Президент США Джо Байден подписал меморандум, в котором борьба с коррупцией провозглашается одной из основных задач США в вопросе национальной безопасности.

Представитель администрации американского главы сообщил об этом на специальном брифинге.

«Правительству поручено провести обзор и представить президенту доклад, рекомендации в течение 200 дней», - заметили в Белом доме.

В документе должно быть отображено, как правительство США может усилить и скоординировать шаги по борьбе с коррупцией. Инициатива охватывает международное партнерство и привлечение к ответственности всех причастных к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что Байден вновь попал в центр скандала после того, как не смог вспомнить число месяцев в году. Американский президент заявил, что с января 2021 года прошло уже «15 месяцев».