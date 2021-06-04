Оружие будущего: России получила возможность выиграть войну «одним залпом»

Соединенные Штаты отстают от потенциальных противников в производстве гиперзвукового оружия. Об этом заявил представитель министерства обороны США Майкл Уайт, в сферу ответственности которого входят разработки гиперзвукового оружия.

Он также отметил, что оппоненты Соединенных Штатов накопили значительное количество баллистических ракет. При этом Уайт не уточнил, кого конкретно он считает возможными противниками Америки.

«Потенциальные противники за последнее десятилетие приняли решение перейти к гиперзвуковым системам, создают новый потенциал. Это серьезно сжимает временные рамки противостояния. Мы раньше могли себе позволить не двигаться в данном направлении, теперь у нас нет такой роскоши. Противники располагают потенциалом, которого у нас нет», — рассказал Майкл Уайт.

Mass Communications Specialist 1st Class Samuel Souvannason / Navy

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что в ближайшее время у Соединенных Штатов не получится приблизиться к РФ. Главная проблема заключается в том, что на начальных этапах получаются результаты, которые не подтверждаются при серийном производстве. Это характерно для всех передовых технологий военной и гражданской сферы. Естественно, американцы хотели бы иметь на вооружении ракетный комплекс, наподобие российского «Авангарда», но пока у них ничего не получается.

«Еще предыдущий президент США Дональд Трамп заявлял о создании «супер-пупер» бомбы, но все испытания гиперзвукового оружия закончились плачевно и неудачно. Наверное, американцы через несколько лет что-то подобное сделают, поскольку у них все возможности для этого есть. Почему российское гиперзвуковое оружие вызывает у США обеспокоенность? Все очень просто: наличие у РФ гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» говорит о том, что превосходство авианосных соединенных США, являющихся гордостью и устрашающей силой Америки, сегодня вызывает большое сомнение. Ракету, которая летит на 8 Махах, невозможно сбить. Это дает огромный карт-бланш флоту и авиации России перед США», — указал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

По словам эксперта, в свое время США сделали ставку на развитие флота, хотя нужно было заниматься разработкой совершенно новых видов вооружения. Россия обгоняет США на несколько лет. Это обстоятельство сильно тревожит Соединенные Штаты.

«На мой взгляд, вопрос гиперзвукового оружия может быть поднят на грядущей встречи лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Для американцев это очень важный момент, так как они чувствуют, что величие Америки пошатнулось. Именно из-за этого они уже фактически объявили «первую арктическую войну». Как показали неудавшиеся испытания, США отстают от России еще и в создании гиперзвукового вооружения. Сейчас Россия опережает США на несколько лет — это очень важный момент в современном мире. Я думаю, что США упустили время, когда нужно быдло создавать новые образцы вооружения. В это время они продолжали «клепать» авианосцы, вкладывая бешенные деньги в различные экзотические проекты», — рассказал Василий Дандыкин.

flickr.com/US Navy / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers

Капитан первого ранга запаса считает, что гиперзвуковое оружие является гордостью России, что очень злит американские власти. Новейшее гиперзвуковое вооружение (оружие будущего) позволяет российским военным держать под контролем значимые объекты Соединенных Штатов и выиграть войну «одним залпом».

«Россия, в свою очередь, сделала оружие, которое сейчас не имеет преград для нанесения ущерба флоту США на море. Американцы это очень тонко чувствуют. В свое время США почувствовали угрозу от оперативно-тактического ракетного комплекса «Ока» и настояли на том, чтобы он был уничтожен. Сегодня совсем иная ситуация. У нас уже есть горький опыт такой игры в демократию. Я думаю, что всякие разные уговоры, касающиеся включения гиперзвукового оружия России в различные договора, обречены на провал. Наше руководство на это точно не пойдет. Гиперзвуковое оружие — наша гордость. Новая реальность злит американцев, вызывая у них ненависть», — резюмировал Василий Дандыкин.

Концерн «Алмаз-Антей» собирается создать беспилотные воздушные, наземные и морские аппараты. Таким образом, Россия в очередной раз планирует удивить весь мир своими революционными изобретениями.