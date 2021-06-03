Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана

Минск, 3 июня. Белорусский политик Светлана Тихановская живет и создает себе имидж за счет налогоплательщиков Литвы, заявил блогер Роман Протасевич.

Тихановская обеспечена всеми необходимыми атрибутами и полноценной службой безопасности, сообщил сооснователь признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в своем интервью изданию ОНТ.

Жители Латвии содержат Тихановскую из своего кармана, однако какие у них интересы, неизвестно.

Ранее сообщалось, что коллеги Романа Протасевича знали о его предстоящем вылете из Греции. Блогер сообщил о своих планах в рабочий чат.