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03 июня 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:11
Общество
«Без доброго пива нет души разлива»: история и традиции празднования Дня пивовара в России
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
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Общество
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20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
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Тихановскую назвали белорусским Кличко за ее косноязычие на онлайн-конференции

Политика
Тихановскую назвали белорусским Кличко за ее косноязычие на онлайн-конференции
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Вильнюс, 3 июня. Выступление экс-кандидата в президенты РБ, домохозяйки Светланы Тихановской освистали в Сети, оппозиционерку сравнили с главой Киева — одиозным Виталием Кличко.

Сбежавшая в Литву домохозяйка открывала в Вильнюсе международную онлайн-конференцию о проблемах Белоруссии, и ее несвязный спич вызвала в Сети шквал хейта. Пользователи упражнялись в остроумии, насмехаясь над попытками экс-кандидата выразить мысль о том, чего хотят белорусы. Комментаторам она напомнила кривые высказывания киевского мэра, опусы которого расхватали на цитаты. Но Тихановская своим выступлением перехватила пальму первенства у украинского боксера.

«Вы знаете, я уверена, что пройдя все те испытания, которые сейчас выпали на волю белорусов, ...очень быстро позволит белорусам привести эту энергию в демократическое русло и... уже демократический подход к ситуации, к стране... очень быстро, да... хм... очень быстро... очень быстро...эээ... заставит... люди перейдут к демократическим принципам при построении новой Белоруссии и их взаимоотношений», — что-то пыталась сказать Тихановская.

Сама дама объяснила, что связно выражаться ей мешает ранний подъем, утро ее началось в четыре часа. Пользователи не пожалели оппозиционерку, некоторые потребовали «переводчик со Светкиного языка». Некоторые комментаторы высказали мнение, что лидер белорусской оппозиции банально потеряла листок с текстом.

«Мыслям тесно, а словам просторно. И наоборот».

«Таки да, как бы ни хаяли Союз, но и психиатрия там была на должном уровне... Дебилы прятались, а не пиарились».

«Гигант мысли, мать белорусской демократии, особа приближенная к балтийским императорам».

«Как по ненаписанному», — самые безобидные из комментариев в Сети.

Тонкий голосок здравого смысла пробился через волну хейта, кто-то из пользователей заметил, что Тихановская долгое время не говорила по-русски, живя в Литве, и могла просто забыть язык.

Сенаторы США пригласили Светлану Тихановскую в Вашингтон для выступления в комитете по иностранным делам в Сенате. Экс-кандидат пообещала, что подготовит доклад.

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Все новости / Политика / Тихановскую назвали белорусским Кличко за ее косноязычие на онлайн-конференции
белоруссия кличко конференция Тихановская
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