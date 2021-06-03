Тихановскую назвали белорусским Кличко за ее косноязычие на онлайн-конференции

Вильнюс, 3 июня. Выступление экс-кандидата в президенты РБ, домохозяйки Светланы Тихановской освистали в Сети, оппозиционерку сравнили с главой Киева — одиозным Виталием Кличко.

Сбежавшая в Литву домохозяйка открывала в Вильнюсе международную онлайн-конференцию о проблемах Белоруссии, и ее несвязный спич вызвала в Сети шквал хейта. Пользователи упражнялись в остроумии, насмехаясь над попытками экс-кандидата выразить мысль о том, чего хотят белорусы. Комментаторам она напомнила кривые высказывания киевского мэра, опусы которого расхватали на цитаты. Но Тихановская своим выступлением перехватила пальму первенства у украинского боксера.

«Вы знаете, я уверена, что пройдя все те испытания, которые сейчас выпали на волю белорусов, ...очень быстро позволит белорусам привести эту энергию в демократическое русло и... уже демократический подход к ситуации, к стране... очень быстро, да... хм... очень быстро... очень быстро...эээ... заставит... люди перейдут к демократическим принципам при построении новой Белоруссии и их взаимоотношений», — что-то пыталась сказать Тихановская.

Сама дама объяснила, что связно выражаться ей мешает ранний подъем, утро ее началось в четыре часа. Пользователи не пожалели оппозиционерку, некоторые потребовали «переводчик со Светкиного языка». Некоторые комментаторы высказали мнение, что лидер белорусской оппозиции банально потеряла листок с текстом.

«Мыслям тесно, а словам просторно. И наоборот». «Таки да, как бы ни хаяли Союз, но и психиатрия там была на должном уровне... Дебилы прятались, а не пиарились». «Гигант мысли, мать белорусской демократии, особа приближенная к балтийским императорам». «Как по ненаписанному», — самые безобидные из комментариев в Сети.

Тонкий голосок здравого смысла пробился через волну хейта, кто-то из пользователей заметил, что Тихановская долгое время не говорила по-русски, живя в Литве, и могла просто забыть язык.

Сенаторы США пригласили Светлану Тихановскую в Вашингтон для выступления в комитете по иностранным делам в Сенате. Экс-кандидат пообещала, что подготовит доклад.