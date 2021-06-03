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03 июня 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:11
Общество
«Без доброго пива нет души разлива»: история и традиции празднования Дня пивовара в России
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
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Джоли намерена продолжить борьбу за детей после выигрыша Питта в суде

Шоу-бизнес
Джоли намерена продолжить борьбу за детей после выигрыша Питта в суде
Кадр из фильма «Турист»

Лос-Анджелес, 3 июня. Звезда Голливуда Анджелина Джоли заявила о разочаровании решением судьи, который разделил опеку над детьми с ее бывшим мужем Брэдом Питтом.

Актриса сообщила, что решение не является концом дела, она не готова мириться с постановлением суда, поэтому собирается отстаивать свои права на общих с Питтом наследников, о чем сообщает источник журнала Us Weekly.

«Показания Анджелины не заслуживают доверия. Решение было основано на свидетельствах авторитетных экспертов и людей, которые проводили время с детьми. Она никогда его не простит», — сообщил знакомый с делом инсайдер.

Сам же Брэд Питт готов к открытому диалогу со своей бывшей супругой. Его адвокаты заявляют, что он хочет решить этот спор цивилизованно, однако не позволит Джоли диктовать ему условия в отношении их общих детей.

Брэд Питт добился совместной опеки над детьми в конце мая, сообщает «Мир 24». После того, как суд разделил опеку над их наследниками, Питт заявил, что актриса своими действиями и постоянными судебными исками подвергает детей стрессу, заставляя их жить в подвешенном состоянии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Джоли намерена продолжить борьбу за детей после выигрыша Питта в суде
Брэд Питт анджелина джоли звезды
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