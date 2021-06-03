Джоли намерена продолжить борьбу за детей после выигрыша Питта в суде

Лос-Анджелес, 3 июня. Звезда Голливуда Анджелина Джоли заявила о разочаровании решением судьи, который разделил опеку над детьми с ее бывшим мужем Брэдом Питтом.

Актриса сообщила, что решение не является концом дела, она не готова мириться с постановлением суда, поэтому собирается отстаивать свои права на общих с Питтом наследников, о чем сообщает источник журнала Us Weekly.

«Показания Анджелины не заслуживают доверия. Решение было основано на свидетельствах авторитетных экспертов и людей, которые проводили время с детьми. Она никогда его не простит», — сообщил знакомый с делом инсайдер.

Сам же Брэд Питт готов к открытому диалогу со своей бывшей супругой. Его адвокаты заявляют, что он хочет решить этот спор цивилизованно, однако не позволит Джоли диктовать ему условия в отношении их общих детей.

Брэд Питт добился совместной опеки над детьми в конце мая, сообщает «Мир 24». После того, как суд разделил опеку над их наследниками, Питт заявил, что актриса своими действиями и постоянными судебными исками подвергает детей стрессу, заставляя их жить в подвешенном состоянии.