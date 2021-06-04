Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 07:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:23
Общество
Анастасия Решетова в новом клипе рассказала о расставании с Тимати
07:18
Общество
Герой ролика о грустном участковом рассказал, что не против известности
07:11
Происшествия
Устроивший массовую поножовщину житель Пензенской области получил 13 лет колонии
07:00
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поддержал идею создания российского аналога Евровидения
06:59
Происшествия
Историку Соколову отказали в иске к научному оппоненту Понасенкову
06:54
Общество
Захарова: западные IT-компании должны обеспечить пользователям обратную связь
06:50
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
06:38
Общество
Новый глубоководный порт построят на Сахалине
06:17
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима — 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
Все новости
04 июня 07:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:23
Общество
Анастасия Решетова в новом клипе рассказала о расставании с Тимати
07:18
Общество
Герой ролика о грустном участковом рассказал, что не против известности
07:11
Происшествия
Устроивший массовую поножовщину житель Пензенской области получил 13 лет колонии
07:00
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поддержал идею создания российского аналога Евровидения
06:59
Происшествия
Историку Соколову отказали в иске к научному оппоненту Понасенкову
06:54
Общество
Захарова: западные IT-компании должны обеспечить пользователям обратную связь
06:50
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
06:38
Общество
Новый глубоководный порт построят на Сахалине
06:17
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима — 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
Все новости

Иосиф Пригожин поддержал идею создания российского аналога Евровидения

Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поддержал идею создания российского аналога Евровидения
instagram.com  /  @prigozhin_iosif

России давно пора отказаться от унижений на европейском музыкальном конкурсе. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по учреждению международного конкурса песни, исполняемой на русском языке.

«Я уже давно говорю про аналог Евровидения. Еще со времен Олимпиады в Сочи я пытался предложить подобное. Почему я сейчас не делаю такие вещи? Просто разочарован. Бьешься головой о стену, а ничего не получается, и не потому, что ты не хочешь. Есть определенные сложности. Возникают в медийном пространстве», — сказал продюсер.

Иосиф Пригожин отметил, что нашей стране вовсе не следует принимать участие в европейском музыкальном конкурсе.

«То, что назрела необходимость отечественного аналога, это факт. Нам давно надо отказаться от унизительных историй, связанных с Евровидением. Мы там в роли непонятно кого. Могли бы там поступить, как с нами, с каким-нибудь представителем американской музыкальной индустрии? Впрочем, они там даже не участвуют. Для них этот конкурс называется «Дайте лупу». Они его не видят. Они (европейцы. — Прим. ФАН) заискивают перед США, но при этом совершенно непочтительно относятся к другим странам», — рассказал собеседник ФАН.

Иосиф Пригожин поддержал идею создания российского аналога Евровидения
Невские Новости  / Анна Карпова

В завершение он подчеркнул, что прошлые неудачи в определенной степени были связаны и с просчетами в выборе представителей России.

«Вспомним Диму Билана. Пошли и выиграли! Команда выиграла: Плющенко, Рудковская и Дима Билан. Не надо давать на откуп телевизионным начальникам выбирать исполнителей. Музыку должны продавать те, кто умеет это делать», — резюмировал муж певицы Валерии.

Ранее ФАН сообщил о том, как бывший лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров относится к Евровидению. По его словам, он никогда не смотрел этот конкурс, потому что жалеет на это свое время. Кроме того, музыкант не хотел бы представлять Россию на данном шоу.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Иосиф Пригожин поддержал идею создания российского аналога Евровидения
евровидение иосиф пригожин
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 50457 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 34119 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 28239 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 25754 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Новая Стратегия нацбезопасности России провозгласила идеологию сбережения народа
Политика 21891 1 июня 2021
Новая Стратегия нацбезопасности России провозгласила идеологию сбережения народа
Рейтинг@Mail.ru