Иосиф Пригожин поддержал идею создания российского аналога Евровидения

России давно пора отказаться от унижений на европейском музыкальном конкурсе. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по учреждению международного конкурса песни, исполняемой на русском языке.

«Я уже давно говорю про аналог Евровидения. Еще со времен Олимпиады в Сочи я пытался предложить подобное. Почему я сейчас не делаю такие вещи? Просто разочарован. Бьешься головой о стену, а ничего не получается, и не потому, что ты не хочешь. Есть определенные сложности. Возникают в медийном пространстве», — сказал продюсер.

Иосиф Пригожин отметил, что нашей стране вовсе не следует принимать участие в европейском музыкальном конкурсе.

«То, что назрела необходимость отечественного аналога, это факт. Нам давно надо отказаться от унизительных историй, связанных с Евровидением. Мы там в роли непонятно кого. Могли бы там поступить, как с нами, с каким-нибудь представителем американской музыкальной индустрии? Впрочем, они там даже не участвуют. Для них этот конкурс называется «Дайте лупу». Они его не видят. Они (европейцы. — Прим. ФАН) заискивают перед США, но при этом совершенно непочтительно относятся к другим странам», — рассказал собеседник ФАН.

Невские Новости / Анна Карпова

В завершение он подчеркнул, что прошлые неудачи в определенной степени были связаны и с просчетами в выборе представителей России.

«Вспомним Диму Билана. Пошли и выиграли! Команда выиграла: Плющенко, Рудковская и Дима Билан. Не надо давать на откуп телевизионным начальникам выбирать исполнителей. Музыку должны продавать те, кто умеет это делать», — резюмировал муж певицы Валерии.

Ранее ФАН сообщил о том, как бывший лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров относится к Евровидению. По его словам, он никогда не смотрел этот конкурс, потому что жалеет на это свое время. Кроме того, музыкант не хотел бы представлять Россию на данном шоу.