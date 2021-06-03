Протасевич рассказал о противостоянии Латушко и Тихановской

Минск, 3 июня. Создатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал о противостоянии Павла Латушко и Светланы Тихановской.

Как сообщил журналист, фактически Латушко украл проект Тихановской, чтобы удовлетворить свои амбиции. В программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ Протасевич сказал, что противники власти Белоруссии не выносят «сор из избы» и до последнего стараются не распространяться об этом, даже когда молчать уже не нужно.

«Чтобы мир не увидел, сколько внутри у них конфликтов», — рассказал журналист в интервью.

Протасевич добавил, что у организаторов незаконных митингов в Белоруссии есть два основных «штаба», одни поддерживают Тихановскую, другие — Латушко. Оба находятся на разных уровнях, но Тихановская на Западе считается главным противником белорусской власти.

Ранее создатель Nexta Протасевич заявил, что признает вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии. Он признает обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок.