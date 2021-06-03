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03 июня 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:11
Общество
«Без доброго пива нет души разлива»: история и традиции празднования Дня пивовара в России
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
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Протасевич рассказал о противостоянии Латушко и Тихановской

Политика
Протасевич рассказал о противостоянии Латушко и Тихановской
instagram.com  /  @ Роман Протасевич

Минск, 3 июня. Создатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал о противостоянии Павла Латушко и Светланы Тихановской.

Как сообщил журналист, фактически Латушко украл проект Тихановской, чтобы удовлетворить свои амбиции. В программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ Протасевич сказал, что противники власти Белоруссии не выносят «сор из избы» и до последнего стараются не распространяться об этом, даже когда молчать уже не нужно.

«Чтобы мир не увидел, сколько внутри у них конфликтов», — рассказал журналист в интервью.

Протасевич добавил, что у организаторов незаконных митингов в Белоруссии есть два основных «штаба», одни поддерживают Тихановскую, другие — Латушко. Оба находятся на разных уровнях, но Тихановская на Западе считается главным противником белорусской власти.

Ранее создатель Nexta Протасевич заявил, что признает вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии. Он признает обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

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Все новости / Политика / Протасевич рассказал о противостоянии Латушко и Тихановской
белоруссия Тихановская протасевич
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