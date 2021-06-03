Белорусский кот-предсказатель предрек будущее Александра Лукашенко

Минск, 3 июня. Житель Минска Григорий Демидов несколько лет специализируется на политических предсказаниях, помогает ему в этом кот по кличке Мякиш.

В интервью интернет-ресурсу «НьюИнформ» минчанин рассказал, что последний прогноз питомец сделал в отношении того, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в будущем. Демидов подчеркнул, что его пушистый друг еще ни разу не подвел неверным предсказанием.

«Впервые способности мой кот продемонстрировал в двухмесячном возрасте. Он постоянно скидывал с комода одну и ту же фотографию. И через некоторое время я узнал, что человек со снимка попал в реанимацию. Я понял, что это не совпадение», — рассказал собеседник.

С тех пор хозяин кота показывал Мякишу несколько фотографий и задавал интересующие вопросы. Питомец неизменно садился на какой-то определенный снимок или клал на него лапу.

«Мякиш верно предсказал, что Байден выиграет выборы в Америке, что Франция выиграет чемпионат мира по футболу, кот определил, что РФ первая в мире разработает вакцину. Даже конфликт в Карабахе между Израилем и Палестиной верно прочувствовал. Мои знакомые считают меня безумным, а все прогнозы кота просто совпадением. Но ведь он делает выбор из разных рисунков и фотографий!» — убежден владелец кота.

По просьбе журналиста издания хозяин Мякиша задал ему вопрос о том, когда Александр Лукашенко покинет пост президента Белоруссии. ходе предсказания кот уселся на рисунок с цифрами «2023», а на вопрос про передачу власти пушистый питомец выбрал лист «передача власти стороннику». Если этот прогноз сбудется у Белоруссии скоро будет новый лидер.

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