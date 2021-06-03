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03 июня 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:11
Общество
«Без доброго пива нет души разлива»: история и традиции празднования Дня пивовара в России
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
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Белорусский кот-предсказатель предрек будущее Александра Лукашенко

Политика
Белорусский кот-предсказатель предрек будущее Александра Лукашенко
pixabay.com  /  liliy2025

Минск, 3 июня. Житель Минска Григорий Демидов несколько лет специализируется на политических предсказаниях, помогает ему в этом кот по кличке Мякиш.

В интервью интернет-ресурсу «НьюИнформ» минчанин рассказал, что последний прогноз питомец сделал в отношении того, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в будущем. Демидов подчеркнул, что его пушистый друг еще ни разу не подвел неверным предсказанием.

«Впервые способности мой кот продемонстрировал в двухмесячном возрасте. Он постоянно скидывал с комода одну и ту же фотографию. И через некоторое время я узнал, что человек со снимка попал в реанимацию. Я понял, что это не совпадение», — рассказал собеседник.

С тех пор хозяин кота показывал Мякишу несколько фотографий и задавал интересующие вопросы. Питомец неизменно садился на какой-то определенный снимок или клал на него лапу.

«Мякиш верно предсказал, что Байден выиграет выборы в Америке, что Франция выиграет чемпионат мира по футболу, кот определил, что РФ первая в мире разработает вакцину. Даже конфликт в Карабахе между Израилем и Палестиной верно прочувствовал. Мои знакомые считают меня безумным, а все прогнозы кота просто совпадением. Но ведь он делает выбор из разных рисунков и фотографий!» — убежден владелец кота.

По просьбе журналиста издания хозяин Мякиша задал ему вопрос о том, когда Александр Лукашенко покинет пост президента Белоруссии. ходе предсказания кот уселся на рисунок с цифрами «2023», а на вопрос про передачу власти пушистый питомец выбрал лист «передача власти стороннику». Если этот прогноз сбудется у Белоруссии скоро будет новый лидер.

Ранее ФАН писал о насилии над животными в России.

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Все новости / Политика / Белорусский кот-предсказатель предрек будущее Александра Лукашенко
белоруссия кот-предсказатель будущее александра лукашенко
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