В Нижневартовске приняли меры в связи с подъемом заболеваемости COVID-19

Нижневартовск, 3 июня. Главной причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижневартовске назвали несоблюдение требований профилактики коронавируса.

В связи с этим власти приняли решение о необходимости усиления мер для борьбы с распространением коронавируса. В Нижневартовске будут проводиться рейды для контроля за соблюдением масочного режима. Также с горожанами проведут разъяснительную работу.

Правительство региона также провело переговоры с администрациями городских ТРЦ. В городе отменен ряд мероприятий, часть из которых перевели в онлайн формат, передает портал «Новости Югры».

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил смягчение ограничительных мер в России при условии вакцинации 60% россиян. Чиновник отметил, что при таких условиях в стране сформируется «хороший иммунитет».