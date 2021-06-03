ФАН опубликовал список погибших под завалами детей в Воронежской области

Воронеж, 3 июня. В результате обрушения плиты в недостроенном дачном доме села Копанище погибли трое детей. В распоряжении ФАН оказался их список.

Жертвами трагедии стали Семен В., Дмитрий Б., Иван Д. Возраст погибших — от семи до 12 лет. Дети тайком пробрались на стройку, чтобы поиграть. Там их придавило конструкцией.

На месте случившегося работали сотрудники экстренных служб. Они разбирали завалы и искали подростков. Также в район, где произошло обрушение, направлялся тяжелый кран. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудникам МВД также предстоит выяснить, почему несовершеннолетние находились без присмотра родителей, сообщал ФАН.