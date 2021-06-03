Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии

Минск, 3 июня. Сооснователь Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич заявил, что признает вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии.

Он согласен с обвинением в призывах к протестам после президентских выборов в республике. Об этом Протасевич сообщил в эфире программы «Марков. Ничего личного». Он также заявил, что признает обвинение, которое ему выдвинули по статье УК Белоруссии. Речь идет об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

До этого сооснователь Telegram-канала Nexta сообщил о своем самочувствии после экстренной посадки воздушного судна. Самолет летел по маршруту Афины — Вильнюс.