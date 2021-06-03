Мутко объяснил, почему России не грозит крах рынка недвижимости

Москва, 3 июня. В России на сегодняшний день объемы ипотечного кредитования достигли 8–10% от ВВП. Это в пять раз ниже, чем в других странах, заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Он обратил внимание на то, что сейчас в РФ силы брошены на модернизацию семейной льготной ипотеки. Такой элемент социальной политики является очень важным, сказал Мутко в интервью изданию «Слово и Дело». В то же время он заверил, что России не грозит крах рынка недвижимости.

«У нас всего 10 трлн рублей в ипотеке. Это около 8–10% ВВП. А в развитых странах эта цифра доходит до 50%. Регуляторика такова, что сегодня заемщик проходит очень серьезные требования», — разъяснил Мутко.

В качестве примера он привел первоначальный взнос. Также Мутко отметил, что сегодня в России доля невозврата ипотечных займов не превышает 2%.

Ранее российские регионы попросили Совет Федерации и Минстрой продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. С соответствующей просьбой обратились представители от 12 субъектов страны. Сайт 360tv.ru также сообщал, что льготу на покупку своего жилья получили еще 60 медицинских работников.