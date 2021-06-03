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03 июня 21:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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Мутко объяснил, почему России не грозит крах рынка недвижимости

Экономика
Мутко объяснил, почему России не грозит крах рынка недвижимости
ФБА «Экономика сегодня»  /  Юлия Медведева

Москва, 3 июня. В России на сегодняшний день объемы ипотечного кредитования достигли 8–10% от ВВП. Это в пять раз ниже, чем в других странах, заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Он обратил внимание на то, что сейчас в РФ силы брошены на модернизацию семейной льготной ипотеки. Такой элемент социальной политики является очень важным, сказал Мутко в интервью изданию «Слово и Дело». В то же время он заверил, что России не грозит крах рынка недвижимости.

«У нас всего 10 трлн рублей в ипотеке. Это около 8–10% ВВП. А в развитых странах эта цифра доходит до 50%. Регуляторика такова, что сегодня заемщик проходит очень серьезные требования», — разъяснил Мутко.

В качестве примера он привел первоначальный взнос. Также Мутко отметил, что сегодня в России доля невозврата ипотечных займов не превышает 2%.

Ранее российские регионы попросили Совет Федерации и Минстрой продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. С соответствующей просьбой обратились представители от 12 субъектов страны. Сайт 360tv.ru также сообщал, что льготу на покупку своего жилья получили еще 60 медицинских работников.

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Все новости / Экономика / Мутко объяснил, почему России не грозит крах рынка недвижимости
россия ипотека мутко
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