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новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
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В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию

Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
Global Look Press  /  Yin Dongxun / Xinhua

Тель-Авив, 3 июня. Концерн «Авиационная промышленность Израиля» (Israel Aerospace Industries — IAI) объявил о заключении контракта на сумму 200 миллионов долларов на поставку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неназванной стране в Азии.

Сделка подразумевает продажу дронов IAI Heron, включая более продвинутую версию MK II.

«Это соглашение является свидетельством того, что наши клиенты полностью удовлетворены БПЛА Heron, включая их эксплуатационные и технические характеристики», — сказал президент и генеральный директор IAI Боаз Леви. — Наши клиенты повторно выбирают Heron для выполнения широкого спектра задач по сбору разведывательных данных в различных наземных и погодных условиях».

По данным Globes Business Daily, текущее соглашение является уже четвертой сделкой по продаже беспилотников, которую представители IAI подписали в 2021 году.

Ранее Israel Aerospace Industries выиграла тендер агентства Европейского союза по безопасности внешних границ, известного как Frontex, а также подписал два других соглашения по продаже беспилотников Heron в Индию и Казахстан. По данным Globes, стоимость трех контрактов составила порядка 140 миллионов долларов.

Как отмечают в IAI, Heron — это БПЛА средней высоты, который может выполнять разные задачи, включая сбор разведданных, наблюдение, обнаружение целей и разведку. Он также широко использовался во время последних авиаударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в апреле этого года.

БПЛА Heron используются более чем в 20 странах по всему миру. Версия MK II имеет улучшенные эксплуатационные возможности и более широкое и прочное шасси, позволяющее быстро и легко обслуживать беспилотник, не влияя на вес изделия.

Дрон способен подниматься на высоту более 10 тысяч метров и имеет максимальную скорость в 140 узлов (259 км/ч). Кроме того, БПЛА может оставаться в воздухе до 45 часов. Благодаря возможности нести более крупные улучшенные датчики, Heron MK II способен собирать разведданные о целях с большого расстояния, не пересекая границы.

IAI является одним из ведущих технологическо-промышленных концернов Израиля. Его сотрудники проектируют, разрабатывают, производят и обслуживают гражданские самолеты, БПЛА, истребители, ракеты, авионику и системы космического базирования.

Израильский концерн также активно занимается модернизацией авиатехники по всему миру. В мае IAI подписал меморандум с Международным аэропортом Инчхон и фирмой по техобслуживанию и ремонту Sharp Technics о создании специального объекта, который будет конвертировать по шесть Boeing B777-300ER и B777-200LR в год, начиная с 2024 года.

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Все новости / Ближний Восток / В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
израиль бпла
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