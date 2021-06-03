В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию

Тель-Авив, 3 июня. Концерн «Авиационная промышленность Израиля» (Israel Aerospace Industries — IAI) объявил о заключении контракта на сумму 200 миллионов долларов на поставку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неназванной стране в Азии.

Сделка подразумевает продажу дронов IAI Heron, включая более продвинутую версию MK II.

«Это соглашение является свидетельством того, что наши клиенты полностью удовлетворены БПЛА Heron, включая их эксплуатационные и технические характеристики», — сказал президент и генеральный директор IAI Боаз Леви. — Наши клиенты повторно выбирают Heron для выполнения широкого спектра задач по сбору разведывательных данных в различных наземных и погодных условиях».

Israel Aerospace signs $200m UAV deal with unnamed Asian country https://t.co/FZeJS2RKZL — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) June 2, 2021

По данным Globes Business Daily, текущее соглашение является уже четвертой сделкой по продаже беспилотников, которую представители IAI подписали в 2021 году.

Ранее Israel Aerospace Industries выиграла тендер агентства Европейского союза по безопасности внешних границ, известного как Frontex, а также подписал два других соглашения по продаже беспилотников Heron в Индию и Казахстан. По данным Globes, стоимость трех контрактов составила порядка 140 миллионов долларов.

India to soon get four advanced Israeli drones for surveillance along the LAC



READ: https://t.co/AMMnKeiJ2p pic.twitter.com/ksNYJvMlL0 — The Times Of India (@timesofindia) May 26, 2021

Как отмечают в IAI, Heron — это БПЛА средней высоты, который может выполнять разные задачи, включая сбор разведданных, наблюдение, обнаружение целей и разведку. Он также широко использовался во время последних авиаударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в апреле этого года.

БПЛА Heron используются более чем в 20 странах по всему миру. Версия MK II имеет улучшенные эксплуатационные возможности и более широкое и прочное шасси, позволяющее быстро и легко обслуживать беспилотник, не влияя на вес изделия.

Interesting, two Israel UAV stories, one about IAI leases and sales of Heron MK II (left) to a central Asian country and another about Elbit Systems at Aero India 2021, Hermes 900 UAV, discussing Rotary & Fixed Wing Solutions (right) pic.twitter.com/GFZYlZBbB0 — Seth Frantzman (@sfrantzman) January 25, 2021

Дрон способен подниматься на высоту более 10 тысяч метров и имеет максимальную скорость в 140 узлов (259 км/ч). Кроме того, БПЛА может оставаться в воздухе до 45 часов. Благодаря возможности нести более крупные улучшенные датчики, Heron MK II способен собирать разведданные о целях с большого расстояния, не пересекая границы.

IAI является одним из ведущих технологическо-промышленных концернов Израиля. Его сотрудники проектируют, разрабатывают, производят и обслуживают гражданские самолеты, БПЛА, истребители, ракеты, авионику и системы космического базирования.

Израильский концерн также активно занимается модернизацией авиатехники по всему миру. В мае IAI подписал меморандум с Международным аэропортом Инчхон и фирмой по техобслуживанию и ремонту Sharp Technics о создании специального объекта, который будет конвертировать по шесть Boeing B777-300ER и B777-200LR в год, начиная с 2024 года.