Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»

Москва, 3 июня. Популярный телеведущий Андрей Норкин в эфире телепередачи «Место встречи» на канале НТВ поделился юмореской, которая заставила гостей и зрителей долго хохотать.

Выпуск телепередачи «Место встречи» на телеканале НТВ от 3 июня 2021 года запомнился бурным обсуждением привлечения молодых блогеров к важным политическим мероприятиям. Активно обсуждался эпизод с участием тиктокера Дани Милохина на Петербургском международном экономическом форуме, а также влияние известных в социальных сетях личностей на голосование по поправкам к Конституции РФ в 2020 году.

Подводя итог обсуждения многочисленных проблем, затронутых в эфире, телеведущий Андрей Норкин решил совместить все интересные темы выпуска в одной коротенькой юмореске. Героиней смешной истории стала телеведущая и светская львица Ксения Собчак.

«— Ксения Анатольева, а хотели вам предложить сняться в рекламном ролике — Ой, а что нужно рекламировать? — Зубную пасту, вы согласны? — Да, согласна. — Ой, как хорошо, а то у нас бобер заболел», — «взорвал» студию юмореской Норкин.

Телеведущий и шоумен Андрей Норкин регулярно поражает зрителей и гостей «Места встречи» остроумными юморесками и анекдотами. В выпуске от 31 мая Норкин поделился аполитичной шуткой про еврея-каратиста и комара, а в эфире 25 мая журналист «сразил наповал» гостей анекдотом о захвате самолета ирландской компании Ryanair над Белоруссией.