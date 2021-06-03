Протасевич рассказал, почему не удалил с телефона данные о белорусском МВД

Минск, 3 июня. Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич выступил в телепередаче на белорусском телеканале ОНТ. В ней он ответил на несколько вопросов.

Протасевич рассказал в интервью, что не смог уничтожить телефон в момент задержания, так как он и его девушка София Сапега находились в нервном состоянии.

"Мозги практически не работали, было не до этого. Первостепенной задачей было успокоиться", — сказал журналист.

Он заявил, что думал о том, что будет после приземления самолета. Со слов Протасевича, он должен был ответить на все вопросы и за все, что сделал стране.

Протасевича задержали в аэропорту Минска после экстренной посадки лайнера, на котором он вместе с россиянкой Софией Сапегой летел из Афин в Вильнюс. Сооснователя Telegram-канала Nexta обвиняют в экстремизме и призывах к массовым беспорядкам.