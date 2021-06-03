В Госдуме объяснили, как повысить качество внутреннего туризма в России

Санкт-Петербург, 3 июня. Пандемия COVID-19, обрушившаяся на человечество в 2020 году, нанесла урон в том числе и туристической отрасли России. В Госдуме рассказали о мерах поддержки внутреннего туризма.

Внутренний туризм, актуальность которого возросла с введением ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, примечателен тем, что способен предоставить самый широкий спектр возможностей: от экскурсий по историческим местам с изучением достопримечательностей до изучения тонкостей различных религиозных учений.

Несмотря на обилие туристических маршрутов, испещривших территорию страны, внутренняя туристическая отрасль на сегодняшний день пользуется недостаточным спросом в силу слабой информационной составляющей.

Как рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» глава комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин, в целях решения этой проблемы в России разрабатывается национальный проект по туризму, предусматривающий в том числе модернизацию существующей инфраструктуры. Реализация этого проекта, по словам Пайкина, благоприятно скажется на качестве туристического продукта.

Петербургский международный экономический форум, стартовавший 2 июня, стал площадкой, на которой обсуждаются самые разные вопросы. Ранее о роли форума для Северной Осетии, также являющейся привлекательным туристическим направлением, рассказал руководитель региона Сергей Меняйло.