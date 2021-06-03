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03 июня 21:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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В Госдуме объяснили, как повысить качество внутреннего туризма в России

Экономика
В Госдуме объяснили, как повысить качество внутреннего туризма в России
pixabay.com

Санкт-Петербург, 3 июня. Пандемия COVID-19, обрушившаяся на человечество в 2020 году, нанесла урон в том числе и туристической отрасли России. В Госдуме рассказали о мерах поддержки внутреннего туризма.

Внутренний туризм, актуальность которого возросла с введением ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, примечателен тем, что способен предоставить самый широкий спектр возможностей: от экскурсий по историческим местам с изучением достопримечательностей до изучения тонкостей различных религиозных учений.

Несмотря на обилие туристических маршрутов, испещривших территорию страны, внутренняя туристическая отрасль на сегодняшний день пользуется недостаточным спросом в силу слабой информационной составляющей.

Как рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» глава комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин, в целях решения этой проблемы в России разрабатывается национальный проект по туризму, предусматривающий в том числе модернизацию существующей инфраструктуры. Реализация этого проекта, по словам Пайкина, благоприятно скажется на качестве туристического продукта.

Петербургский международный экономический форум, стартовавший 2 июня, стал площадкой, на которой обсуждаются самые разные вопросы. Ранее о роли форума для Северной Осетии, также являющейся привлекательным туристическим направлением, рассказал руководитель региона Сергей Меняйло.

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Все новости / Экономика / В Госдуме объяснили, как повысить качество внутреннего туризма в России
туризм развитие внутренний
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