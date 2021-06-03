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03 июня 21:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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Протасевич не признал собственной причастности к «Черной книге Беларуси»

Политика
Протасевич не признал собственной причастности к «Черной книге Беларуси»
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ОНТ

Минск, 3 июня. Сооснователь признанного Минском экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не имел отношения к ресурсу «Черная книга Беларуси».

По словам журналиста, он лишь единожды оказал помощь владельцам канала, где публиковали данные силовиков. Протасевич дал интервью одному из местных телеканалов. Основатель Nexta объяснял, как правильно писать посты и составлять заголовки. Данные Telegram-каналу «Черная книга Беларуси» предоставляли бывшие сотрудники правоохранительных структур.

«Я могу сказать только часть вещей, которые точно знаю. Исходя из того, что знаю я, многие данные передавались экс-силовиками, в коллективах были крысы, которые легко выдавали коллег», — сказал Протасевич.

Ранее журналиста задержали в Минске. Он летел на самолете авиакомпании Ryanair. Судно было вынуждено совершить экстренную посадку в белорусской столице. Органы республики завели уголовное дело против администраторов Nexta еще в прошлом году. Они включены в перечень лиц, причастных к терроризму, и объявлены в розыск.

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белоруссия протасевич черная книга беларуси
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