Протасевич не признал собственной причастности к «Черной книге Беларуси»

Минск, 3 июня. Сооснователь признанного Минском экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не имел отношения к ресурсу «Черная книга Беларуси».

По словам журналиста, он лишь единожды оказал помощь владельцам канала, где публиковали данные силовиков. Протасевич дал интервью одному из местных телеканалов. Основатель Nexta объяснял, как правильно писать посты и составлять заголовки. Данные Telegram-каналу «Черная книга Беларуси» предоставляли бывшие сотрудники правоохранительных структур.

«Я могу сказать только часть вещей, которые точно знаю. Исходя из того, что знаю я, многие данные передавались экс-силовиками, в коллективах были крысы, которые легко выдавали коллег», — сказал Протасевич.

Ранее журналиста задержали в Минске. Он летел на самолете авиакомпании Ryanair. Судно было вынуждено совершить экстренную посадку в белорусской столице. Органы республики завели уголовное дело против администраторов Nexta еще в прошлом году. Они включены в перечень лиц, причастных к терроризму, и объявлены в розыск.