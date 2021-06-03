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новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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Саудовская Аравия и Кувейт укрепляют отношения для противостояния Ирану

Ближний Восток
Саудовская Аравия и Кувейт укрепляют отношения для противостояния Ирану
wikipedia.org  /  B. alotaby / CC BY-SA 4.0

Эр-Рияд, 3 июня. Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что визит наследного принца Кувейта шейха Мишааля ас-Сабаха в Эр-Рияд укрепил политические связи между двумя странами. Об этом пишет The National News.

В ходе встречи Ас-Сабах обсудил с саудовским лидером Мухаммадом бин Салманом вопросы региональной безопасности и стабильности.

Присутствовавший на встрече министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что этот визит поможет противостоять угрозам со стороны Ирана.

«Саудовская Аравия и Кувейт намерены усилить координацию совместных действий в отношении иранских угроз при поддержке новой администрации США», — заявил он.

Глава МИД также подчеркнул, что отношения двух стран «основаны на исторических связях, характеризующихся взаимным уважением и принципиальностью, а также совместной работой по координации многих политических вопросов, представляющих взаимный интерес».

По заявлению принца Салмана, в настоящее время две страны работают над созданием саудовско-кувейтского координационного совета, который, как ожидается, в скором времени проведет первое заседание.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы обмена опытом в области здравоохранения и укрепления торговых связей.

Также принц Мухаммад бин Салман выразил благодарность Кувейту за поддержку саудовской инициативы по озеленению Ближнего Востока, подчеркнув, что реализация этого проекта будет полезна обеим странам.

Укрепление отношений между двумя странами приветствовал и глава Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах Мубарак. По его словам, первый официальный визит шейха Мишааля ас-Сабаха в Эр-Рияд отражает глубоко укоренившиеся исторические связи между народами двух стран.

Напомним, что в начале мая Саудовская Аравия и Иран провели в Багдаде переговоры с целью снижения напряженности в отношениях. Эксперты объяснили это высокими расходами, которые обе страны несут в связи с йеменским конфликтом, а также возможное возвращение иранской стороны к выполнению условий по ядерной сделке. Однако серьезных результатов достигнуто не было.

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Все новости / Ближний Восток / Саудовская Аравия и Кувейт укрепляют отношения для противостояния Ирану
саудовская аравия иран кувейт
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