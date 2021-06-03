Саудовская Аравия и Кувейт укрепляют отношения для противостояния Ирану

Эр-Рияд, 3 июня. Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что визит наследного принца Кувейта шейха Мишааля ас-Сабаха в Эр-Рияд укрепил политические связи между двумя странами. Об этом пишет The National News.

В ходе встречи Ас-Сабах обсудил с саудовским лидером Мухаммадом бин Салманом вопросы региональной безопасности и стабильности.

Saudi Arabia collaborating with Kuwait, US against Iran https://t.co/ZZIgNAH4IL — Muhabarishaji News Agency???? (@Muhabarishaji) June 2, 2021

Присутствовавший на встрече министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что этот визит поможет противостоять угрозам со стороны Ирана.

«Саудовская Аравия и Кувейт намерены усилить координацию совместных действий в отношении иранских угроз при поддержке новой администрации США», — заявил он.

Глава МИД также подчеркнул, что отношения двух стран «основаны на исторических связях, характеризующихся взаимным уважением и принципиальностью, а также совместной работой по координации многих политических вопросов, представляющих взаимный интерес».

По заявлению принца Салмана, в настоящее время две страны работают над созданием саудовско-кувейтского координационного совета, который, как ожидается, в скором времени проведет первое заседание.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы обмена опытом в области здравоохранения и укрепления торговых связей.

Также принц Мухаммад бин Салман выразил благодарность Кувейту за поддержку саудовской инициативы по озеленению Ближнего Востока, подчеркнув, что реализация этого проекта будет полезна обеим странам.

Укрепление отношений между двумя странами приветствовал и глава Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах Мубарак. По его словам, первый официальный визит шейха Мишааля ас-Сабаха в Эр-Рияд отражает глубоко укоренившиеся исторические связи между народами двух стран.

Напомним, что в начале мая Саудовская Аравия и Иран провели в Багдаде переговоры с целью снижения напряженности в отношениях. Эксперты объяснили это высокими расходами, которые обе страны несут в связи с йеменским конфликтом, а также возможное возвращение иранской стороны к выполнению условий по ядерной сделке. Однако серьезных результатов достигнуто не было.