Ирина Шейк вышла в свет с Брэдли Купером после слухов о новом романе

Нью-Йорк, 3 июня. Голливудский актер Брэдли Купер был замечен папарацци на прогулке с бывшей возлюбленной, русской супермоделью Ириной Шейк, после слухов о ее новом романе.

Звездная пара прогуливалась по улицам Нью-Йорка вместе с общей дочерью Леей. Бывшие влюбленные довольно приветливо общались друг с другом, что спровоцировало в Сети волну слухов о возможном соединении пары. Однако многие считают, что милое общение звезды поддерживают только ради дочери.

В последнее время актер и модель все чаще вместе выходят в свет. Шейк, несмотря на скандальный разрыв и домыслы об измене звезды с Леди Гагой, считает Купера отличным отцом, которому она доверяет Лею без страха и переживаний за нее.

В комментариях под опубликованными фотографом кадрами пары некоторые комментаторы отметили, что частые свидания с Шейк Купер, возможно, просит специально, так как может ревновать экс-возлюбленную к рэперу Канье Уэсту. Фанаты модели стали обсуждать их роман после того, как некий анонимный инсайдер сообщил об этом иностранной прессе.