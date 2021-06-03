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03 июня 21:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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Ирина Шейк вышла в свет с Брэдли Купером после слухов о новом романе

  /   Обновлено: 03 июня 2021 20:17
Шоу-бизнес
Ирина Шейк вышла в свет с Брэдли Купером после слухов о новом романе
instagram.com  /  @bradleycooper__original

Нью-Йорк, 3 июня. Голливудский актер Брэдли Купер был замечен папарацци на прогулке с бывшей возлюбленной, русской супермоделью Ириной Шейк, после слухов о ее новом романе.

Звездная пара прогуливалась по улицам Нью-Йорка вместе с общей дочерью Леей. Бывшие влюбленные довольно приветливо общались друг с другом, что спровоцировало в Сети волну слухов о возможном соединении пары. Однако многие считают, что милое общение звезды поддерживают только ради дочери.

В последнее время актер и модель все чаще вместе выходят в свет. Шейк, несмотря на скандальный разрыв и домыслы об измене звезды с Леди Гагой, считает Купера отличным отцом, которому она доверяет Лею без страха и переживаний за нее.

В комментариях под опубликованными фотографом кадрами пары некоторые комментаторы отметили, что частые свидания с Шейк Купер, возможно, просит специально, так как может ревновать экс-возлюбленную к рэперу Канье Уэсту. Фанаты модели стали обсуждать их роман после того, как некий анонимный инсайдер сообщил об этом иностранной прессе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Шейк вышла в свет с Брэдли Купером после слухов о новом романе
ирина шейк звезды брэдли купер
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