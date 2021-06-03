Коллеги Протасевича знали о его предстоящем вылете из Афин

Минск, 3 июня. Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что его коллеги были в курсе предстоящего перелета рейсом Афины — Вильнюс.

Во время своего интервью изданию OHT Протасевич подтвердил, что о вылете из Афин он сообщил лишь в рабочий чат. Также блогер отметил, что накануне перелета у него случился конфликт с куратором Telegram-канала «Черная книга» Даниилом Богдановичем.

По словам бывшего главреда Nexta, он эмоционально устал и не хотел больше заниматься политической работой. За два дня до вылета из Греции велся разговор об увольнении Протасевича.

Также ранее стало известно, что действия задержанного в Минске Романа Протасевича носят характер преступления против Донбасса. Глава МИД Луганской Народной Республики заявил о необходимости выяснения всех обстоятельств причастности блогера к преступлениям в ЛДНР.