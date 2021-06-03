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03 июня 21:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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Коллеги Протасевича знали о его предстоящем вылете из Афин

Общество
Коллеги Протасевича знали о его предстоящем вылете из Афин
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Минск, 3 июня. Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что его коллеги были в курсе предстоящего перелета рейсом Афины — Вильнюс.

Во время своего интервью изданию OHT Протасевич подтвердил, что о вылете из Афин он сообщил лишь в рабочий чат. Также блогер отметил, что накануне перелета у него случился конфликт с куратором Telegram-канала «Черная книга» Даниилом Богдановичем.

По словам бывшего главреда Nexta, он эмоционально устал и не хотел больше заниматься политической работой. За два дня до вылета из Греции велся разговор об увольнении Протасевича.

Также ранее стало известно, что действия задержанного в Минске Романа Протасевича носят характер преступления против Донбасса. Глава МИД Луганской Народной Республики заявил о необходимости выяснения всех обстоятельств причастности блогера к преступлениям в ЛДНР.

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белоруссия nexta протасевич
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