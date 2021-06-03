Протасевич рассказал о своем самочувствии после ситуации в Минске

Минск, 3 июня. Сооснователь Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич рассказал о своем самочувствии.

По его словам, после экстренной посадки лайнера, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс, и последующего задержания он чувствует себя «прекрасно», но немного простывшим. Также Протасевич выразил мнение о существовании независимых СМИ в эфире программы «Марков. Ничего личного».

«Вы понимаете, что независимых СМИ не бывает?» — спросил ведущий передачи Марат Марков.

«Разумеется», — отметил Протасевич.

За время следствия удалось установить, что сооснователь Nexta находился на территории Донбасса и, согласно предварительным данным, принимал участие в боевых действиях. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что действия блогера носят характер преступления против обеих республик.