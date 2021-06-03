Протасевич признался, что его не волнует статус предателя

Минск, 3 июня. Экс-главред экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич признался, что ему все равно, если его назовут предателем.

Задержанный в Минске блогер прокомментировал ситуацию, в которой оказался. По словам Протасевича, он не удивится, если многие назовут его предателем. Экс-главред Nexta добавил, что его не волнует этот статус. Протасевич дал такой комментарий в интервью.

Белорусский телеканал ОНТ ранее обнародовал видеодоказательства участия задержанного в боевых действиях на территории Донбасса. Протасевича заметили в военной форме.