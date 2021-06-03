Калининградская область выделяет более 16 млрд рублей на поддержку семей

Калининград, 3 июня. Финансирование «детского бюджета» выросло на 8% по сравнению с прошлым годом, а расходы на обучение — на 16%.

Большая часть «детского бюджета» приходится на образование. Именно повышение заработной платы работников в этой области повлекло за собой рост расходов на 16%. Об этом сообщает интернет-издание «Социальный Калининград» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Вторая статья расходов — оздоровление и развитие детей. На нее направлено 1,4 миллиарда рублей. Из них обеспечивается деятельность библиотек, спортивных центров и обеспечение туберкулезного санатория.

Еще одно направление — забота о детях–сиротах. Для работы детских домов, интернатов и других воспитательных учреждений выделено больше 1,6 миллиарда рублей. Часть бюджета направляется на выплаты сиротам и обеспечение их жильем.

Про обеспечение нуждающихся жителей всей России более эффективными мерами поддержки говорил президент РФ Владимир Путин. Он предложил придумать новые меры помощи для семей с детьми-инвалидами.