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03 июня 21:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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Туляк украл у банка 95 миллионов рублей из-за сбоя в программном обеспечении

Происшествия
Туляк украл у банка 95 миллионов рублей из-за сбоя в программном обеспечении
pixabay.com  / 

Тула, 3 июня. Необычное уголовное дело рассматривается Советским районным судом города Тулы. На скамье подсудимых находится местный житель, который за сутки в период с вечера 31 мая по вечер 1 июня 2020 года воспользовался банковской ошибкой и присвоил себе более 95 миллионов рублей.

Это оказалось возможным из-за технической ошибки в программном обеспечении банковской системы. Но активность мужчины не прошла незамеченной. Противоправное деяние было выявлено, а он сам теперь ожидает уголовного наказания.

«В результате проведенных подсудимым операций, им было совершено хищение денежных средств банка на общую сумму 95 244 570 рублей. Он же совершил сделки по приобретению недвижимости в собственность третьего лица и многочисленные финансовые операции с денежными средствами в крупном и особо крупном размере, приобретенными им в результате совершения преступления. Причиненный банку имущественный вред возмещен подсудимым частично в сумме 39 161 919 рублей 74 копеек», — сообщает пресс-служба Советского районного суда Тулы.

Мужчина обвиняется в совершении кражи с банковского счета в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Ранее ФАН писал, что бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле. Мужчина ежемесячно обеспечивал себе начисление и выплату заработной платы за работу по совместительству, которую фактически не выполнял.  

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Все новости / Происшествия / Туляк украл у банка 95 миллионов рублей из-за сбоя в программном обеспечении
суд кража тульская область уголовное дело происшествия
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