Туляк украл у банка 95 миллионов рублей из-за сбоя в программном обеспечении

Тула, 3 июня. Необычное уголовное дело рассматривается Советским районным судом города Тулы. На скамье подсудимых находится местный житель, который за сутки в период с вечера 31 мая по вечер 1 июня 2020 года воспользовался банковской ошибкой и присвоил себе более 95 миллионов рублей.

Это оказалось возможным из-за технической ошибки в программном обеспечении банковской системы. Но активность мужчины не прошла незамеченной. Противоправное деяние было выявлено, а он сам теперь ожидает уголовного наказания.

«В результате проведенных подсудимым операций, им было совершено хищение денежных средств банка на общую сумму 95 244 570 рублей. Он же совершил сделки по приобретению недвижимости в собственность третьего лица и многочисленные финансовые операции с денежными средствами в крупном и особо крупном размере, приобретенными им в результате совершения преступления. Причиненный банку имущественный вред возмещен подсудимым частично в сумме 39 161 919 рублей 74 копеек», — сообщает пресс-служба Советского районного суда Тулы.

Мужчина обвиняется в совершении кражи с банковского счета в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Ранее ФАН писал, что бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле. Мужчина ежемесячно обеспечивал себе начисление и выплату заработной платы за работу по совместительству, которую фактически не выполнял.