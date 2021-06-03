Марокканцы увидели провокацию в военных учениях Испании возле их побережья

Рабат, 3 июня. Испанская армия на днях провела военные учения на острове Пеньон-де-Алусемас, расположенном в Средиземном море в 300 метрах от марокканского побережья. ВМС опубликовали видео операции по снабжению вооруженных сил, находящихся на острове, который Марокко считает одним из своих оккупированных форпостов.

El buque auxiliar #MarCaribe realiza un aprovisionamiento vertical con ???? Chinook del @EjercitoTierra.



El buque, fondeado en las inmediaciones del peñón de #Alhucemas, realiza una de sus misiones principales de apoyo a las plazas de Soberanía Nacional en el norte de #África. pic.twitter.com/i6chjbVNjU — Armada Española (@Armada_esp) May 31, 2021

Форум Far-Maroc, посвященный вооруженным силам североафриканского королевства, на своей странице в Facebook сообщил, что учения проводились под лозунгом «Кампания по поддержке испанского присутствия в Северной Африке». Действия испанцев вызвали замешательство на африканском континенте. Марокканцы уверены, что Мадрид на фоне политического раздора хочет спровоцировать соседей.

«Подобные провокации в условиях серьезного кризиса между двумя странами являются новым доказательством того, что Испания не рассматривала и не будет рассматривать Марокко как важного партнера для обеспечения своей безопасности и стабильности, а также как соседа, место которого должно находиться в приоритете внешней политики», — сообщил военный форум.

Марокканцы добавили, что ответом на такие действия Мадрида станет «суровая пощечина», которую они нанесут в подходящее время.

«Испания разными способами пытается выйти на черту невозврата в отношениях с Марокко, и она окажется единственной жертвой этого», — сообщается в заявлении форума.

Учения испанской армии проходят в разгар дипломатического кризиса между странами. В апреле власти Испании впустили в страну для лечения Ибрагима Гали, лидера фронта ПОЛИСАРИО, борющегося за независимость Западной Сахары от Рабата. Министр иностранных дел Насер Бурита, в свою очередь, призвал Мадрид к ответу. Он также указал на стремление Испании перенести конфликт в европейское пространство.

Возникшая напряженность привела к приостановке контактов и консультативных встреч между официальными лицами двух государств. Позже мадридские власти отказались участвовать в совместных с Марокко военных учениях в Западной Сахаре под предлогом отсутствия финансовых возможностей.

Сеутский кризис

Отношения двух в недавнем прошлом союзных стран омрачает и миграционный конфликт. Марокко и Евросоюз не могут договориться по общей стратегии в борьбе с наплывом беженцев. ЕС заинтересован в североафриканском королевстве как в «жандарме», сдерживающем бесконечные потоки нелегалов из Африки. Рабат взамен требует увеличения материальной и финансовой поддержки.

В результате политического кризиса королевство ослабило пограничный контроль. Это позволило в середине мая восьми тысячам мигрантов проникнуть на территорию Сеуты.

Global Look Press / Antonio Sempere

Министр обороны Испании Маргарита Роблес уличила Рабат в шантаже. Она возложила на марокканские власти ответственность за то, что жизни тысяч людей оказались в опасности. В Мадриде уверены, что прибытие мигрантов в испанский анклав намеренно организовано, чтобы оказать на них давление из-за Западной Сахары.

На этом обвинения со стороны европейского государства не закончились. Роблес упрекнула Марокко в использовании несовершеннолетних для нарушения границ. Власти, по ее словам, прибегли к некоторым «уловкам», чтобы побудить более 1500 молодых людей пересечь границу, чтобы оказаться в Сеуте.

Призыв ООН к дружбе

Между тем марокканско-испанский конфликт приобрел международное значение. Отчасти это случилось из-за вопросов, вокруг которых он возник, а именно миграции, являющейся глобальной проблемой, и определения статуса Западной Сахары, который рассматривается в ООН.

Организация недавно обратилась к Марокко и Испании с просьбой о проведении диалога для преодоления дипломатического конфликта. По поводу кризиса высказался официальный представитель Стефан Дюжаррик:

«Когда есть напряженность между двумя странами-членами, будь то Испания, Марокко или любая другая страна, мы всегда поддерживаем проведение открытого диалога между двумя странами для решения этих проблем или любых нерешенных вопросов».

wikipedia.org / Valarie / CC BY 3.0

Это уже второй раз, когда ООН призывает Рабат и Мадрид к примирению. Ранее подобный призыв прозвучал сразу после наплыва мигрантов в Сеуту.

Евросоюз занял иную позицию. Комиссия ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 июня подтвердила свою полную поддержку испанскому правительству в нынешнем кризисе. Чиновники в Брюсселе выразили надежду на то, что ситуация разрешится без их вмешательства.