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03 июня 21:09
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новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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Марокканцы увидели провокацию в военных учениях Испании возле их побережья

Африка
Марокканцы увидели провокацию в военных учениях Испании возле их побережья
Prt Scr twitter.com  /  @EUNAVFOR_MED

Рабат, 3 июня. Испанская армия на днях провела военные учения на острове Пеньон-де-Алусемас, расположенном в Средиземном море в 300 метрах от марокканского побережья. ВМС опубликовали видео операции по снабжению вооруженных сил, находящихся на острове, который Марокко считает одним из своих оккупированных форпостов.

Форум Far-Maroc, посвященный вооруженным силам североафриканского королевства, на своей странице в Facebook сообщил, что учения проводились под лозунгом «Кампания по поддержке испанского присутствия в Северной Африке». Действия испанцев вызвали замешательство на африканском континенте. Марокканцы уверены, что Мадрид на фоне политического раздора хочет спровоцировать соседей.

«Подобные провокации в условиях серьезного кризиса между двумя странами являются новым доказательством того, что Испания не рассматривала и не будет рассматривать Марокко как важного партнера для обеспечения своей безопасности и стабильности, а также как соседа, место которого должно находиться в приоритете внешней политики», — сообщил военный форум.

Марокканцы добавили, что ответом на такие действия Мадрида станет «суровая пощечина», которую они нанесут в подходящее время.

«Испания разными способами пытается выйти на черту невозврата в отношениях с Марокко, и она окажется единственной жертвой этого», — сообщается в заявлении форума.

Учения испанской армии проходят в разгар дипломатического кризиса между странами. В апреле власти Испании впустили в страну для лечения Ибрагима Гали, лидера фронта ПОЛИСАРИО, борющегося за независимость Западной Сахары от Рабата. Министр иностранных дел Насер Бурита, в свою очередь, призвал Мадрид к ответу. Он также указал на стремление Испании перенести конфликт в европейское пространство.

Возникшая напряженность привела к приостановке контактов и консультативных встреч между официальными лицами двух государств. Позже мадридские власти отказались участвовать в совместных с Марокко военных учениях в Западной Сахаре под предлогом отсутствия финансовых возможностей.

 

Сеутский кризис

Отношения двух в недавнем прошлом союзных стран омрачает и миграционный конфликт. Марокко и Евросоюз не могут договориться по общей стратегии в борьбе с наплывом беженцев. ЕС заинтересован в североафриканском королевстве как в «жандарме», сдерживающем бесконечные потоки нелегалов из Африки. Рабат взамен требует увеличения материальной и финансовой поддержки.

В результате политического кризиса королевство ослабило пограничный контроль. Это позволило в середине мая восьми тысячам мигрантов проникнуть на территорию Сеуты.

Марокканцы увидели провокацию в военных учениях Испании возле их побережья
Global Look Press  / Antonio Sempere

Министр обороны Испании Маргарита Роблес уличила Рабат в шантаже. Она возложила на марокканские власти ответственность за то, что жизни тысяч людей оказались в опасности. В Мадриде уверены, что прибытие мигрантов в испанский анклав намеренно организовано, чтобы оказать на них давление из-за Западной Сахары.

На этом обвинения со стороны европейского государства не закончились. Роблес упрекнула Марокко в использовании несовершеннолетних для нарушения границ. Власти, по ее словам, прибегли к некоторым «уловкам», чтобы побудить более 1500 молодых людей пересечь границу, чтобы оказаться в Сеуте.

 

 

Призыв ООН к дружбе

Между тем марокканско-испанский конфликт приобрел международное значение. Отчасти это случилось из-за вопросов, вокруг которых он возник, а именно миграции, являющейся глобальной проблемой, и определения статуса Западной Сахары, который рассматривается в ООН.

Организация недавно обратилась к Марокко и Испании с просьбой о проведении диалога для преодоления дипломатического конфликта. По поводу кризиса высказался официальный представитель Стефан Дюжаррик:

«Когда есть напряженность между двумя странами-членами, будь то Испания, Марокко или любая другая страна, мы всегда поддерживаем проведение открытого диалога между двумя странами для решения этих проблем или любых нерешенных вопросов».

Марокканцы увидели провокацию в военных учениях Испании возле их побережья
wikipedia.org  / Valarie / CC BY 3.0

Это уже второй раз, когда ООН призывает Рабат и Мадрид к примирению. Ранее подобный призыв прозвучал сразу после наплыва мигрантов в Сеуту.

Евросоюз занял иную позицию. Комиссия ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 июня подтвердила свою полную поддержку испанскому правительству в нынешнем кризисе. Чиновники в Брюсселе выразили надежду на то, что ситуация разрешится без их вмешательства.

«Мы убеждены, что глубокие отношения между Испанией и Марокко позволят найти выход из кризиса. На данный момент мы должны посмотреть, как будет развиваться ситуация. Мы надеемся на снижение напряженности между двумя странами», — объявил представитель Комиссии.

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Все новости / Африка / Марокканцы увидели провокацию в военных учениях Испании возле их побережья
испания марокко
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