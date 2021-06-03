Марокканцы увидели провокацию в военных учениях Испании возле их побережья

Рабат, 3 июня. Испанская армия на днях провела военные учения на острове Пеньон-де-Алусемас, расположенном в Средиземном море в 300 метрах от марокканского побережья. ВМС опубликовали видео операции по снабжению вооруженных сил, находящихся на острове, который Марокко считает одним из своих оккупированных форпостов.
El buque auxiliar #MarCaribe realiza un aprovisionamiento vertical con ???? Chinook del @EjercitoTierra.— Armada Española (@Armada_esp) May 31, 2021
El buque, fondeado en las inmediaciones del peñón de #Alhucemas, realiza una de sus misiones principales de apoyo a las plazas de Soberanía Nacional en el norte de #África. pic.twitter.com/i6chjbVNjU
Форум Far-Maroc, посвященный вооруженным силам североафриканского королевства, на своей странице в Facebook сообщил, что учения проводились под лозунгом «Кампания по поддержке испанского присутствия в Северной Африке». Действия испанцев вызвали замешательство на африканском континенте. Марокканцы уверены, что Мадрид на фоне политического раздора хочет спровоцировать соседей.
«Подобные провокации в условиях серьезного кризиса между двумя странами являются новым доказательством того, что Испания не рассматривала и не будет рассматривать Марокко как важного партнера для обеспечения своей безопасности и стабильности, а также как соседа, место которого должно находиться в приоритете внешней политики», — сообщил военный форум.
Марокканцы добавили, что ответом на такие действия Мадрида станет «суровая пощечина», которую они нанесут в подходящее время.
«Испания разными способами пытается выйти на черту невозврата в отношениях с Марокко, и она окажется единственной жертвой этого», — сообщается в заявлении форума.
Учения испанской армии проходят в разгар дипломатического кризиса между странами. В апреле власти Испании впустили в страну для лечения Ибрагима Гали, лидера фронта ПОЛИСАРИО, борющегося за независимость Западной Сахары от Рабата. Министр иностранных дел Насер Бурита, в свою очередь, призвал Мадрид к ответу. Он также указал на стремление Испании перенести конфликт в европейское пространство.
Возникшая напряженность привела к приостановке контактов и консультативных встреч между официальными лицами двух государств. Позже мадридские власти отказались участвовать в совместных с Марокко военных учениях в Западной Сахаре под предлогом отсутствия финансовых возможностей.
Сеутский кризис
Отношения двух в недавнем прошлом союзных стран омрачает и миграционный конфликт. Марокко и Евросоюз не могут договориться по общей стратегии в борьбе с наплывом беженцев. ЕС заинтересован в североафриканском королевстве как в «жандарме», сдерживающем бесконечные потоки нелегалов из Африки. Рабат взамен требует увеличения материальной и финансовой поддержки.
В результате политического кризиса королевство ослабило пограничный контроль. Это позволило в середине мая восьми тысячам мигрантов проникнуть на территорию Сеуты.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес уличила Рабат в шантаже. Она возложила на марокканские власти ответственность за то, что жизни тысяч людей оказались в опасности. В Мадриде уверены, что прибытие мигрантов в испанский анклав намеренно организовано, чтобы оказать на них давление из-за Западной Сахары.
На этом обвинения со стороны европейского государства не закончились. Роблес упрекнула Марокко в использовании несовершеннолетних для нарушения границ. Власти, по ее словам, прибегли к некоторым «уловкам», чтобы побудить более 1500 молодых людей пересечь границу, чтобы оказаться в Сеуте.
Призыв ООН к дружбе
Между тем марокканско-испанский конфликт приобрел международное значение. Отчасти это случилось из-за вопросов, вокруг которых он возник, а именно миграции, являющейся глобальной проблемой, и определения статуса Западной Сахары, который рассматривается в ООН.
Организация недавно обратилась к Марокко и Испании с просьбой о проведении диалога для преодоления дипломатического конфликта. По поводу кризиса высказался официальный представитель Стефан Дюжаррик:
«Когда есть напряженность между двумя странами-членами, будь то Испания, Марокко или любая другая страна, мы всегда поддерживаем проведение открытого диалога между двумя странами для решения этих проблем или любых нерешенных вопросов».
Это уже второй раз, когда ООН призывает Рабат и Мадрид к примирению. Ранее подобный призыв прозвучал сразу после наплыва мигрантов в Сеуту.
Евросоюз занял иную позицию. Комиссия ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 июня подтвердила свою полную поддержку испанскому правительству в нынешнем кризисе. Чиновники в Брюсселе выразили надежду на то, что ситуация разрешится без их вмешательства.
«Мы убеждены, что глубокие отношения между Испанией и Марокко позволят найти выход из кризиса. На данный момент мы должны посмотреть, как будет развиваться ситуация. Мы надеемся на снижение напряженности между двумя странами», — объявил представитель Комиссии.