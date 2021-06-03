Утраченные иллюзии: турне Макрона по Африке подорвало позиции Франции на континенте

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил турне по Африке, во время которого попытался оживить отношения бывшей метрополии со странами континента.

Глава Пятой республики посетил Руанду, где признал частичную ответственность Парижа за геноцид тутси в 1994 году. А затем, уже в Южной Африке, он обещал развернуть программу помощи в борьбе с коронавирусом.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, что заставило французского лидера согласиться с пусть и частичным, но соучастием в самом тяжелом преступлении против человечности, и оценила перспективы затеянной Макроном «перезагрузки» отношений с Африкой.

Незамеченный геноцид

В Руанде Франция поддерживала режим хуту, в котором видела свой оплот против пользовавшихся покровительством США повстанцев-тутси. Итогом стали то ли 800 тысяч, то ли полтора миллиона погибших с апреля по июль представителей этнической группы и сочувствовавших им.

Если остальное мировое сообщество и миссию ООН обвиняют в преступном бездействии, то французы запятнали себя в этой трагедии гораздо сильнее. Именно их войска поддерживали армию и власть хуту, которые устроили геноцид, и не попытались ему помешать, хотя осуждение бывшей метрополии могло бы изменить многое.

Федеральное агентство новостей /

Более того, Париж продолжал поставки военных грузов в Руанду даже после того, как командующий миротворческой миссией ООН (МООНПР) Ромео Даллер сообщил в штаб-квартиру организации о подготовке геноцида. В ночь на 22 января в аэропорту Кигали приземлился французский DC-8 с оружием, включая минометы, ввоз которых в страну ограничивало Арушское соглашение 1992 года. И нет никаких оснований полагать, будто до или даже после попавшегося на контрабанде рейса подобные «подарки» в руки радикальных хуту не поступали.

Лишь спустя четверть века официальный Париж в лице Макрона признал, что Франция несет ответственность за произошедшее. Отметив однако, что непосредственного участия в убийствах военные Пятой республики не принимали.

Закат эпохи Франсафрик

Возможно, в чем-то он и прав, но в данном случае бездействие тоже преступление. Макрон поехал извиняться в сердце Африки отнюдь не случайно. С позициями Франции на Черном континенте в последние годы все действительно очень плохо.

Бывшая метрополия в буквальном смысле теряет почву под ногами. Слишком много было ошибок и разочарований, слишком наплевательски и брутально Париж вел себя с бывшими подданными империи. Слишком много обещал и слишком мало делал. «Французский мир» в Транссахарской Африке переживает едва ли не самый большой кризис со времен массовой деколонизации в 1960 году.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Элиты бывших колоний в последние годы проявляют интерес к сотрудничеству с Россией отнюдь не случайно. В их глазах Париж как покровитель становится все более явным банкротом. И попустительство геноциду в Руанде было лишь одним из эпизодов.

Французские военные традиционно легки на подъем, если надо где-то повоевать в Африке, здесь у них есть базы и связи. Они убедительно разгромили альянс берберов и исламистов на территории Мали в 2013 году в рамках операции «Сервал». Но вместо того, чтобы уйти, ВС Пятой республики только увеличили район собственных действий, включив в него Мавританию, Буркина-Фасо, Нигер и Чад.

Спустя почти восемь лет операция «Бархан», пришедшая на смену «Сервалу», продолжается. А в Париж вереницами тянутся гробы с погибшими от рук боевиков сынами ( и дочерьми ) бывшей метрополии.

Можно высаживать лихие десанты легионеров, носиться по пыльным дорогам колоннами бронетехники, можно поддерживать одних радикалов против других и причудливо интриговать, но завоевать сердца и умы африканцев это так и не помогло. Голод оказался сильнее выступлений чиновников Пятой республики по RFI с очередными заверениями о поддержке в Африке всех и всего.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Давно замечено, что именно французские колонии почему-то выделяются на фоне прочих африканских стран особенной нищетой, отсталостью и безнадежностью. Коренному населению, похоже, это положение дел надоело, и последние надежды умерли вместе с неспособностью французов помочь бывшим вотчинам на континенте наладить уровень жизни хотя бы сравнимый с соседями из Британского Содружества.

Неудивительно, что в том же Мали как после первого , так и после второго за последний год переворота граждане выходили на улицы столицы с российскими флагами и требованиями попросить Москву решить проблемы с безопасностью.

Дружба по-французски

Символично и то, что, именно разругавшись и расставшись с Парижем после победы прекративших геноцид повстанцев-тутси, Руанда сумела под руководством Поля Кагаме из земли тотальной нищеты и насилия превратиться в не самую богатую, но весьма динамично развивающую экономику страну. Вторую по удобству для предпринимательства на континенте, по оценке 2016 года, и уже не раз названную «африканским экономическим тигром».

Что самое прекрасное, Макрон записывает эту историю успеха… в счет Франции. Дескать, ну мы же все равно стояли невдалеке, и даже у истоков. Кажется, в некоторых кругах подобное называется хуцпой.

Global Look Press / © Cyril Ndegeya / XinHua

Лидер Франции предпринял попытки «перезагрузить» рушащиеся отношения с Африкой еще в 2017 году. Он отправился в турне по континенту, рассказывая, что Елисейский дворец готов признать ошибки и пересмотреть отношения с бывшими колониями в сторону большего равноправия и уважения.

Впрочем, слова не подтвердились действиями: тактика французов в Африке почти не изменились. Париж в лице своих специалистов по работе на континенте все так же бойкотирует интересы местных, выкачает ресурсы и поддерживает вождей и боевиков сомнительного рода.

Да и заявления того периода оказались не слишком удачными. Чего стоит хотя бы расистская «оговорка по Фрейду» о «незначительном вкладе африканцев в мировую историю». Или попутные выступления союзников Макрона в парламенте, мол «нужно помнить и светлые стороны колониализма, мы там не только грабили и резали, но и дороги с церквями строили, хватит очернять славное прошлое великой Франции».

Новую инициативу Елисейского дворца, предусматривающую поддержку африканских стран в борьбе с COVID-19, озвучили уже во время последовавшего за Руандой визита Макрона в Южную Африку. Описание проекта звучит красиво. Однако вызывает сомнения в плане реализации. Тем более что для многих из африканских государств, особенно бывших колоний Парижа, коронавирус мало заметен на фоне множества не менее жутких, но более традиционных проблем.

Кроме того, нейтрализовать коварный вирус предполагается с помощью вакцины AstraZeneca. Той самой, от поставок которой ЕС подумывает отказаться, и которую правительство ЮАР решило вернуть производителю, несмотря на рекордные показатели по количеству заразившихся.

Global Look Press / © Luis Lima Jr / Keystone Press Agency

Кость в горле Франции

Для того чтобы репутация Парижа в Африке начала меняться к лучшему, нужны не слова, а дела. С последними, на которые у французов было более 60 лет, все обстоит плохо. Нет, с интересами французских военных и бизнеса все вполне хорошо, только вот платят по этим счетам африканцы. И у них возникает все больше сомнений: а действительно ли колониальная эпоха окончилась?

Подкрепляет подобные мысли категорическое нежелание Парижа признавать ошибки, даже когда все факты свидетельствуют против него. Так, глава Минобороны Пятой республики Флоранс Парли категорически отказалась признавать вину французских военных за авиаудар по свадебной процессии в Мали. В результате инцидента, произошедшего 3 января 2021 года у деревни Бунти, погибли 22 мирных жителя. Но Парли продолжает настаивать, что целью атаки были террористы, несмотря на то, что расследование проводили не местные власти, а следователи ООН .

Une enquête des Nations unies conclut qu'une frappe aérienne conduite par l'armée française au Mali le 3 janvier a tué 19 civils réunis pour un mariage, et non pas seulement des jihadistes, comme l'a soutenu Paris jusqu'alors, selon un rapport consulté par l' #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) March 30, 2021

При этом Пятая республика отчаянно завидует успехам России в Африке. Специалисты из РФ за несколько месяцев сделали в ЦАР больше, чем французы за тридцать с тех пор, как их десантники свергли диктатора Бокассу. Отсюда и помощь вооруженным боевикам в зимнем наступлении на Банги, и интриги из соседнего Чада, и громкие обвинения россиян во всевозможных преступлениях.

Попытка решить возникшую проблему через дискредитацию конкурента принесла лишь убытки. Гражданин Франции, пытавшийся купить фейковые показания жителей ЦАР против российских инструкторов, попал в руки местных следователей, которые выясняют , чем еще успел навредить республике задержанный.

facebook.com / prnt scr

Также конфузом закончилась информационная атака ангажированных французских СМИ. В качестве доказательств преступлений, якобы совершенных со стороны отечественных специалистов, они использовали кадры из вышедшего накануне боевика «Турист» о событиях в ЦАР. Дилетантский вброс немедленно разоблачили, а репутационный урон от этой топорной провокации еще предстоит оценить.

Поездка без определенного результата

Попытка Макрона оживить отношения с Африкой не привела к ожидаемым результатам. Пока он извинялся в Руанде и раздавал обещания в Южной Африке, из сферы влияния Парижа, похоже, вываливается Мали.

Лидерам страны и ее жителям надоела неспособность французов помочь хоть чем-то кроме хаотичной стрельбы по гражданскому населению, среди которого встречаются сепаратисты. Теперь и они, и другие государства континента с растущим интересом смотрят на Россию. И это неудивительно.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Во-первых, Москва продвигает именно то, чего не смогла дать континенту Франция — стабильность, безопасность и возможность развития. Во-вторых, современный мир намного более открытый, и теперь не только политики, но и рядовые граждане видят, что происходит в других частях Африки.

Несмотря на влиятельность французских СМИ, шила в мешке уже не утаить. На фоне действенной и своевременной российской помощи уверения Франции в дружбе и взаимном сотрудничестве смотрятся бледно. Одним признанием части ответственности за геноцид в Руанде вопроса не решить. А других козырей в рукаве Макрона, похоже, не осталось.