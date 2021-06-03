Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля

О том, как технологии 5G помогут воплотить в жизнь идею нейромобиля рассказал профессор, руководитель лаборатории нейронауки и когнитивных технологий, университет Иннополис Александр Храмов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Развитие в России нейросетей и интерфейсов, мозг-компьютер».

По словам эксперта, на сегодняшний день еще рано ожидать разработок, которые могли бы позволить управлять транспортным средством без использования рук.

«Есть одна большая техническая проблема. Она связана с тем, что мы пока недостаточно хорошо умеем считывать сигналы головного мозга. Для того, чтобы сесть в автомобиль и начать управлять им силой мысли, сначала нужно надеть на себя некий специальный обруч, измазать себя гелем для того, чтобы это эффективно работало», — сообщил специалист.

Александр Храмов отметил, что одним из важных этапов в реализации подобных проектов должно стать создание удобного в использовании гаджета.

«Понятно, что мы должны сделать следующий шаг в технологиях, чтобы съем информации был намного проще. Хотя бы надеть какой-то обруч без всякого геля, либо сделать такой девайс в виде очков, с душки которых снимается сигнал», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он назвал еще одно необходимое условие для того, чтобы однажды водители смогли управлять машиной лишь с помощью силы мысли.

«Вторая проблема заключается в том, что нужны очень мощные компьютеры для того, чтобы расшифровывать эти сигналы, будь то инвазивный или не инвазивный интерфейс. Как раз тут нейроинтерфейсная тематика смыкается с методами машинного обучения, высокими технологиями, цифровизацией. Например, технологии 5G помогут этому. Данные будут очень быстро загружаться в облако, обрабатываться, и наш условный нейромобиль будет двигаться», — подытожил профессор.

Ранее ФАН сообщил о предостережении, которое сделал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. По его мнению, искусственный интеллект представляет собой главную угрозу для человечества. Так, например, нейросеть может навредить людям, создавая фейковые новости.