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Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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03 июня 21:09
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новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля

Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
Федеральное агентство новостей  / 

О том, как технологии 5G помогут воплотить в жизнь идею нейромобиля рассказал профессор, руководитель лаборатории нейронауки и когнитивных технологий, университет Иннополис Александр Храмов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Развитие в России нейросетей и интерфейсов, мозг-компьютер».

По словам эксперта, на сегодняшний день еще рано ожидать разработок, которые могли бы позволить управлять транспортным средством без использования рук.

«Есть одна большая техническая проблема. Она связана с тем, что мы пока недостаточно хорошо умеем считывать сигналы головного мозга.  Для того, чтобы сесть в автомобиль и начать управлять им силой мысли, сначала нужно надеть на себя некий специальный обруч, измазать себя гелем для того, чтобы это эффективно работало», — сообщил специалист.

Александр Храмов отметил, что одним из важных этапов в реализации подобных проектов должно стать создание удобного в использовании гаджета.

«Понятно, что мы должны сделать следующий шаг в технологиях, чтобы съем информации был намного проще. Хотя бы надеть какой-то обруч без всякого геля, либо сделать такой девайс в виде очков, с душки которых снимается сигнал», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он назвал еще одно необходимое условие для того, чтобы однажды водители смогли управлять машиной лишь с помощью силы мысли.

«Вторая проблема заключается в том, что нужны очень мощные компьютеры для того, чтобы расшифровывать эти сигналы, будь то инвазивный или не инвазивный интерфейс. Как раз тут нейроинтерфейсная тематика смыкается с методами машинного обучения, высокими технологиями, цифровизацией. Например, технологии 5G помогут этому. Данные будут очень быстро загружаться в облако, обрабатываться, и наш условный нейромобиль будет двигаться», — подытожил профессор.

Ранее ФАН сообщил о предостережении, которое сделал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. По его мнению, искусственный интеллект представляет собой главную угрозу для человечества. Так, например, нейросеть может навредить людям, создавая фейковые новости.

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Все новости / Общество / Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
5g нейромобиль александр храмов
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