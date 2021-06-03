Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой

Рига, 3 июня. Голкипер американского клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский дебютирует на чемпионате мира по хоккею в четвертьфинальном матче с Канадой.

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на матч 1/4 финала ЧМ-2021 против Канады. Место в воротах займет Сергей Бобровский, который сегодня был включен в заявку национальной команды. Его сменщиком станет Александр Самонов.

Матч сборных России и Канады начнется в 20:15 по московскому времени. Игра пройдет на арене Олимпийского центра Риги. В другом четвертьфинальном матче встретятся сборные Финляндии и Чехии.

Ранее сборная США стала первым полуфиналистом чемпионата мира в Латвии. Команда Джека Капуано со счетом 6:1 обыграла команду Словакии.