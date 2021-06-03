Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики

Санкт-Петербург, 3 июня. Неизбежной угрозой для благополучия России станет сокращение мирового потребления нефти, считает экс-министр финансов и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Уже сейчас необходимо закладывать инвестиции, которые позволят отечественной экономике ответить на падение доход от поставок углеводородов, полагает он. Доход неизбежно будет снижаться по мере падения спроса на нефтепродукты, уверен государственный деятель.

Бывший министр уверен, что в ближайшие 10 лет пик потребления нефтепродуктов в мировой экономике пройдет. Это создаст двойной вызов для России. Стране придется приспособиться к потреблению и производству более экологичной продукции для внешнего рынка.