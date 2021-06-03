Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки

Санкт-Петербург, 3 июня. Президент России Владимир Путин в ближайшее время объявит о модернизации льготной ипотеки. Об этом сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В интервью изданию «Слово и Дело» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Мутко сообщил, что российское правительство активно обсуждает вопрос об уходе от льготной ипотеки. Эту меру поддержки необходимо пересмотреть, потому что кризисный период уже закончился.

«Сейчас силы брошены на модернизацию семейной льготной ипотеки. Мы внесли предложения, президент Владимир Путин их рассмотрит и завтра должен это объявить», — сообщил Мутко.

Он добавил, что российскому лидеру представили несколько вариантов модернизации поддержки семей. Необходимо уходить от понятия «льготная ипотека», заключил Мутко.

Ранее российские регионы попросили Совет Федерации и Минстрой продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. С соответствующей просьбой обратились представители от 12 субъектов страны.