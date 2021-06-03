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03 июня 19:42
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новостей
19:41
Наука
Ученые разгадали тайну «гробницы чужака» в Польше
19:40
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
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19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
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Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки

Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Санкт-Петербург, 3 июня. Президент России Владимир Путин в ближайшее время объявит о модернизации льготной ипотеки. Об этом сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В интервью изданию «Слово и Дело» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Мутко сообщил, что российское правительство активно обсуждает вопрос об уходе от льготной ипотеки. Эту меру поддержки необходимо пересмотреть, потому что кризисный период уже закончился.

«Сейчас силы брошены на модернизацию семейной льготной ипотеки. Мы внесли предложения, президент Владимир Путин их рассмотрит и завтра должен это объявить», — сообщил Мутко.

Он добавил, что российскому лидеру представили несколько вариантов модернизации поддержки семей. Необходимо уходить от понятия «льготная ипотека», заключил Мутко.

Ранее российские регионы попросили Совет Федерации и Минстрой продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. С соответствующей просьбой обратились представители от 12 субъектов страны.

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Все новости / Политика / Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
россия ипотека мутко
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