В Калининграде задержали 46-летнего педофила

Калининград, 3 июня. Правоохранители возбудили уголовного дело против мужчины, который обвиняется в сексуальном насилии в отношении десятилетнего мальчика.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Он полностью признал вину в совершенном преступлении, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

По информации следствия, обвиняемый хитростью завел ребенка в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера в его отношении. Злоумышленник был оперативно задержан по горячим следам.

Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика, сообщал ФАН. Об инциденте рассказала мама мальчика в социальных сетях.