Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»

Копенгаген, 3 июня. Решение, выданное датским управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe отозвано апелляционным советом по вопросам окружающей среды.

Экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe было выдано датским управлением в июле 2019 года. В апелляционном ведомстве отзыв объяснили недостаточным изучением вопроса о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Строительство проекта придется приостановить.

Запуск газопровода между Данией и Польшей планировался в 2022 году. По некоторым данным, его мощность может составить не менее пяти млрд кубометров газа. По заявлениям польских властей, Baltic Pipe сможет стать заменой российско-немецкому «Северному потоку — 2».

Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ отреагировал на призыв немецких экологов остановить строительство «СП-2».